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Turknet ve Monster Notebook oyuncular için güçlerini birleştirdi

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Turknet ve Monster Notebook oyuncular için güçlerini birleştirdi
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Turknet ve Monster Notebook, oyun dünyasına yönelik yeni bir iş birliği başlattı. “Canavar Gibi İkili Bir Arada” söylemiyle hayata geçirilen iş birliğinin ilk buluşması, 18-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Gaming İstanbul’da gerçekleşecek. İki marka, iş birliği kapsamında oyunculara özel avantajlar sunarken, önümüzdeki dönemde yeni kampanya, etkinlik ve deneyimlerle iş birliğini genişletmeyi planlıyor.

Oyun deneyiminde güçlü donanım kadar bağlantı performansının da belirleyici olduğu içgörüsünden hareket eden Turknet ve Monster Notebook, oyunculara daha güçlü ve bütünlüklü bir deneyim sunacak. İki marka arasında yapılan iş birliği, Turknet’in yüksek hız ve düşük gecikme odaklı internet deneyimini Monster Notebook’un yüksek performanslı bilgisayarlarıyla aynı ekosistemde buluşturmayı hedefliyor.

Oyunculara özel avantajlar

İş birliğinin ilk aşamasında Turknet aboneleri, Online İşlem Merkezi veya Turknet Mobil Uygulaması üzerinden alabilecekleri kampanya koduyla Monster Notebook’un seçili dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında 2.000 TL’ye varan indirim fırsatından yararlanabilecek.

Monster Notebook’tan bilgisayar satın alan kullanıcılarsa Turknet Gigafiber altyapısının bulunduğu adreslerde gerçekleştirecekleri yeni aboneliklerde ilk 3 ay ücretsiz internet fırsatından faydalanabilecek.

İki marka böylece oyuncular için güçlü donanım ve yüksek performanslı internet bağlantısını birbirini tamamlayan tek bir deneyimin parçaları haline getiriyor.

İlk buluşma Gaming İstanbul’da

Turknet ve Monster Notebook iş birliğinin ilk buluşma noktası Gaming İstanbul Fuarı olacak. 18-20 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuar boyunca Monster Notebook deneyim alanında Turknet’e özel bir alan oluşturulacak. Turknet alanında oyuncular için yüksek hızlı internetin önemiyle ilgili bilgi verirken, yüksek hızlı internete başvuru yapabilecekleri bir alan da sağlayacak.

İş birliği yeni deneyim ve projelerle devam edecek

Turknet ve Monster Notebook’un iş birliği Gaming İstanbul ile sınırlı kalmayacak. İki marka, önümüzdeki dönemde oyuncu topluluğuna yönelik kampanyalar, topluluk buluşmaları, etkinlikler ve yeni oyun deneyimleri geliştirerek iş birliğini genişletmeyi planlıyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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