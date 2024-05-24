Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler hangileri?

Vize başvurularının reddedilme nedenleri arasında "Seyahatinizi inandırıcı bulmadık" ve "Sunduğunuz belgeler bizi tatmin etmedi" gibi ifadeler de sıkça yer alıyor. Bu nedenler, başvuru sahiplerinin vize almak için daha dikkatli ve eksiksiz belge sunmalarını gerektiriyor. İşte Türkiye'ye vize vermeyen ülkeler ile ilgili detaylar…

SCHENGEN BAŞVURULARINI EN ÇOK HANGİ ÜLKE REDDETTİ?

2022 yılında Türk vatandaşlarının Schengen Vizesi başvurularının yüzde 40'ı Alman Büyükelçiliği tarafından reddedildi. Almanya, Türkiye'den en çok vize başvurusunu reddeden ülke olarak öne çıkıyor. Schengen istatistiklerine göre, Türklerin Almanya'ya yaptığı toplam vize başvuru sayısı 223 bin 699 oldu. Bu başvurulardan 174 bin 929'u onaylandı ve çok girişli vizelerin payı yüzde 78,2'ye ulaştı. Ayrıca, 2022 yılında Türklere 504 bin 220 çok girişli vize verildi ve bunların 173 bin 980'i Alman makamları tarafından verildi.

Türk vatandaşlarının en çok vize başvurusu yaptığı ve dolayısıyla en çok başvurunun reddedildiği diğer ülkeler ise Yunanistan, Fransa ve Hollanda olarak sıralandı. Yunanistan, Türk vatandaşları tarafından en çok vize başvurusu alan ikinci ülke olurken 164 bin 829 başvurudan 15 bin 913'ünü onaylamadı. Fransa ve Hollanda da Türkiye'nin Schengen vizesi için sırasıyla 15 bin 435 ve 15 bin 913 başvurusunu reddetti.

DOĞU VE BATI AVRUPA ÜLKELERİNİN BİRÇOĞU REDDEDİYOR

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Estonya'nın Schengen vize başvurularında Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke olması. Estonya'yı Danimarka, Finlandiya, Belçika, Almanya, Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor.

Son olarak, AB Komisyonu verilerine göre, Fransa 2023 yılında 436 bin 893 ret ile en çok Schengen vizesi talebi reddeden ülke konumunda bulunuyor. Fransa'nın aldığı vize başvurularının yüzde 26,7'sini reddettiği görülüyor. İspanya da bu konuda önemli bir rol oynuyor ve Madrid yönetiminin ret oranı yüzde 15,3 seviyesinde bulunuyor.