Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin kültürel mirasını yurt dışına kaçırmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi benzerine az rastlanır bir operasyonla Anadolu tarihinin adeta bir özetini kaçakçıların elinden kurtardı.

BEYKOZ'DA DEV OPERASYON

"2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik uzun süredir titiz bir çalışma yürüten emniyet güçleri, 23 Haziran tarihinde düğmeye bastı. Beykoz ilçesinde önceden belirlenen bir adrese şafak vakti düzenlenen baskında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

10 BİNİN ÜZERİNDE TARİHİ ESER KURTARILDI

Şüphelilerin adresinde yapılan detaylı aramalarda polis ekipleri bile karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Adeta gizli bir müzeyi andıran adreste yapılan sayımlarda;

6 bin 819 adet arkeolojik obje, kitabe ve çeşitli tarihi eser,

3 bin 366 adet antik sikke olmak üzere,

Toplamda 10 bin 185 parça eser ele geçirildi.

ANADOLU TARİHİNİN ÖZETİ GİBİ

Ele geçirilen materyaller üzerinde uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemeler, operasyonun boyutunu ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Müzelerde sergilenebilecek yüksek nitelikte olduğu belirtilen bu eserlerin, Anadolu ve çevre coğrafyalarda hüküm sürmüş tam 12 farklı medeniyete ait olduğu değerlendirildi.

Eserlerin ait olduğu belirlenen o görkemli medeniyetler ve dönemler ise şunlar:

Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Hitit, Urartu, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Eserlerin çeşitliliği, tarihi değeri ve inanılmaz miktarı dikkate alındığında bu başarılı operasyon, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarihinin en nitelikli ve en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi. Paha biçilemez eserler ise detaylı inceleme ve muhafaza için ilgili müze müdürlüklerine teslim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı