Haberler

Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi

Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beykoz'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen dev operasyonda, aralarında paha biçilemez sikke ve objelerin de bulunduğu toplam 10 bin 185 parça tarihi eser ele geçirildi. 12 farklı medeniyete ait olduğu tespit edilen eserler müze yetkililerine teslim edilirken, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarihinin en büyük yakalamalarından birine imza atıldı.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Beykoz'da düzenlediği operasyonda 10.185 parça tarihi eser ele geçirildi.
  • Ele geçirilen eserler arasında 6.819 arkeolojik obje ve 3.366 antik sikke bulunuyor.
  • Eserlerin Anadolu Selçuklu, Hitit, Roma, Bizans, Osmanlı gibi 12 farklı medeniyete ait olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin kültürel mirasını yurt dışına kaçırmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi benzerine az rastlanır bir operasyonla Anadolu tarihinin adeta bir özetini kaçakçıların elinden kurtardı.

BEYKOZ'DA DEV OPERASYON

"2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik uzun süredir titiz bir çalışma yürüten emniyet güçleri, 23 Haziran tarihinde düğmeye bastı. Beykoz ilçesinde önceden belirlenen bir adrese şafak vakti düzenlenen baskında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

10 BİNİN ÜZERİNDE TARİHİ ESER KURTARILDI

Şüphelilerin adresinde yapılan detaylı aramalarda polis ekipleri bile karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Adeta gizli bir müzeyi andıran adreste yapılan sayımlarda;

  • 6 bin 819 adet arkeolojik obje, kitabe ve çeşitli tarihi eser,
  • 3 bin 366 adet antik sikke olmak üzere,
  • Toplamda 10 bin 185 parça eser ele geçirildi.

ANADOLU TARİHİNİN ÖZETİ GİBİ

Ele geçirilen materyaller üzerinde uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemeler, operasyonun boyutunu ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Müzelerde sergilenebilecek yüksek nitelikte olduğu belirtilen bu eserlerin, Anadolu ve çevre coğrafyalarda hüküm sürmüş tam 12 farklı medeniyete ait olduğu değerlendirildi.

Eserlerin ait olduğu belirlenen o görkemli medeniyetler ve dönemler ise şunlar:

Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Hitit, Urartu, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Eserlerin çeşitliliği, tarihi değeri ve inanılmaz miktarı dikkate alındığında bu başarılı operasyon, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarihinin en nitelikli ve en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi. Paha biçilemez eserler ise detaylı inceleme ve muhafaza için ilgili müze müdürlüklerine teslim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKnn Tprk:

Benim arkadaşım 2016da 550 parça eser buldu. Götürüp müzeye teslim etti. Müze müdürlüğü de bu güzel davranışından dolayı 450 lira ödeme yaptı. Sonra eserler neden yurt dışına gidiyor!!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Nasıl serbest bırakıldı…?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var

Kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekil de saydırdı

WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bir yıldız daha açıklandı! 5 yıl Fenerbahçe'de
'Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı' diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen kişi için karar verildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

Dünya Kupası'ndan elendiğimiz gibi Infantino'yu aramış

Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler