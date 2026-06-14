Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası D Grubu’nda ilk maçların ardından tüm dikkatler Türkiye - Paraguay maçı hangi kanalda? sorusuna yöneldi. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki dev turnuvada, Millilerimizin şampiyonluk yolundaki bu zorlu virajı şifresiz ekranlara gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın güncel başlama saati ve TRT ekranlarındaki yayın programı belli oldu. İşte Türkiye - Paraguay maçına dair merak edilenler ve canlı izleme seçenekleri...

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: TÜRKİYE'NİN GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya futbolunun zirvesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın gruptaki rakipleri ve maç programı netleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz, dev turnuvada ev sahibi ABD’nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile D Grubu’nda bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği "A Milli maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak?" sorusu, açıklanan resmi takvimle birlikte yanıt buldu. İşte Millilerimizin Kanada'da başlayıp ABD'de devam edecek olan grup aşaması yolculuğu.

AY-YILDIZLI EKİBİN İLK SINAVI: AVUSTRALYA RANDEVUSU

Türkiye, 2026 Dünya Kupası serüvenine okyanus ötesinden, Kanada topraklarından merhaba diyecek. Millilerimizin turnuvadaki ilk rakibi Avustralya olacak. Grubun gidişatı açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşma, Kanada’nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadı’nda oynanacak. Saat farkı nedeniyle ülkemizde sabahın erken saatlerine denk gelen bu zorlu mücadele için taraftarlar ekran başına kilitlenecek.

Maç Tarihi: 14 Haziran 2026

Başlama Saati: TSİ 07.00

GRUPTAKİ KRİTİK VİRAJ: PARAGUAY KARŞILAŞMASI

Gruptaki ilk maçın ardından rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirecek olan A Milli Takımımız, ikinci maçında Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. San Francisco Bay Area’daki görkemli stadyumda oynanacak bu karşılaşma, ay-yıldızlıların gruptan çıkma stratejisi adına kilit rol oynuyor. Paraguay’ın dirençli futboluna karşı millilerimizin sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

Maç Tarihi: 20 Haziran 2026

Başlama Saati: TSİ 06.00

GRUP FİNALİ: EV SAHİBİ ABD İLE DEV MAÇ

Türkiye, grup aşamasındaki son ve belki de en zorlu mücadelesine ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri karşısında çıkacak. Los Angeles’ta oynanacak olan bu karşılaşma, sadece grubun liderini belirlemekle kalmayabilir, aynı zamanda turnuvanın en yüksek atmosferli maçlarından birine sahne olabilir. ABD seyircisi önünde oynanacak bu dev randevuyla birlikte millilerimiz grup aşamasını tamamlayacak ve bir üst tur biletini cebine koymaya çalışacak.

Maç Tarihi: 26 Haziran 2026

Başlama Saati: TSİ 05.00

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI ÖZETİ

Millilerimizin D Grubu’ndaki tüm maçları Türkiye saati (TSİ) ile sabahın ilk ışıklarında oynanacak. İşte kaçırmamanız gereken o takvim:

14 Haziran 2026 - 07.00: Avustralya - Türkiye (Vancouver)

20 Haziran 2026 - 06.00: Türkiye - Paraguay (San Francisco)

26 Haziran 2026 - 05.00: Türkiye - ABD (Los Angeles)

Not: Belirtilen tüm saatler Türkiye yerel saatine göre düzenlenmiştir.