Türkiye'nin En Teknolojik Motosiklet Markası Honda Türkiye seçildi

Yılın en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey’de Türkiye’nin En Teknolojik Motosiklet Markası ödülünün sahibi art arda ikinci kez Honda Motosiklet Türkiye oldu.

Yılın en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey'de Türkiye'nin En Teknolojik Motosiklet Markası ödülünün sahibi art arda ikinci kez Honda Motosiklet Türkiye oldu.

Pazarlamasyon ve NielsenIQ Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen ve dördüncü kez düzenlenen ödül töreni Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleştirilirken; zincir marketten otomotiv üreticisine kadar 41 farklı kategoride ödülleri kazanan markalar açıklandı.

Önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen Türkiye tarafından yapılan araştırma; 12 ilden temsili A, B, C1, C2 SES grupları ile gerçekleştirildi. 15-64 yaş aralığında, yüzde 50'si kadın yüzde 50'si erkek olmak üzere toplam 1000 kişi ile gerçekleştirilen ve açık uçlu soruların yer aldığı online anketler sonucunda Türkiye genelindeki tüketici kitlesinden alınan cevaplara göre toplam 41 sektör ve alt sektörde en teknolojik markalar ödüllendirildi.

Türkiye'nin üst üste 8 yıldır en çok satan motosiklet markası liderliğini sürdüren Honda Motosiklet, araştırmaya katılan tüketiciler tarafından müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Honda mühendisliği imzası taşıyan ürünleri ve teknolojileri ile motosiklet kategorisinde birinci seçildi.