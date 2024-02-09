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Türkiye'de havası en kirli bölgeler! | Havası en kirli bölgeler nerede?

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Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeler merak konusu olmuştur. Bu bölgelerde yaşayanların sağlığı, hava kirliliğinin olumsuz etkileri nedeniyle risk altındadır. Türkiye'de havası en kirli bölgeler neresi?

Türkiye'nin hava kirliliğinin en yüksek olduğu 20 bölge açıklandı. Bu durum, hava kirliliğinin kontrol altına alınması ve çevre politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Listeye göre, Türkiye'nin en kirli bölgesi Hatay oldu. Türkiye'de havası en kirli bölgeler neresi?

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR?

Hava kirliliği, atmosferdeki zararlı maddelerin yüksek seviyelerde bulunması durumudur. Bu zararlı maddeler genellikle endüstriyel faaliyetler, araç egzozları, tarım ve evsel yakıtların yanması gibi insan etkinliklerinden kaynaklanır.

TÜRKİYE'DE HAVASI EN KİRLİ BÖLGELER:

  • İskenderun (Hatay),
  • Kadıköy-Göztepe (İstanbul),
  • Iğdır Merkez,
  • Osmaniye Merkez,
  • Elbistan (Kahramanmaraş),
  • Kadirli (Osmaniye),
  • Karatay (Konya),
  • Nazilli (Aydin),
  • Nilüfer (Bursa),
  • Kestel (Bursa),
  • Merkez Ulupark (Manisa),
  • Karatay-Karkent (Konya),
  • Akdeniz-İstiklal (Mersin),
  • Muş, Merkez,
  • Şahinbey-Beydilli (Gaziantep),
  • Hakkari Merkez,
  • Aydin Merkez,
  • Batman Merkez,
  • Denizli Merkez.

Türkiye'nin En Kirli Hava Sahip Bölgeleri Hangileri?Kadıköy

Türkiye'nin En Kirli Hava Sahip Bölgeleri Hangileri?İskenderun

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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