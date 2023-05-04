Türkiye'nin Dünyaya Nam Salmış 'En İyi' Saç Ekim Merkezleri!

Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen yabancı misafir sayısı önceki yıllara göre 2022 yılında en yüksek seviyesine ulaştı. Yalnızca İstanbul'da saç ekimi yaptırmak için gelenlerin sayısının 1 milyonu aştığı söyleniyor. Sektörün öncüleri bu rakamın 2023 yılında çok daha fazla olacağını söylüyor. Öyle ki yurt dışından her yıl yüzlerce doktor da Türkiye'de Saç Ekimi nasıl yapılır, saç ekimi uygulama aşamaları nelerdir diye ülkemizdeki eğitimlere katılıyor…

Şimdi gelin Türkiye'deki en iyi saç ekim merkezleri hangileri, bu merkezleri başarı yapan hususlar neler, en yeni saç ekim ekim teknikleri hangileri nelerdir hep birlikte göz atalım…

Türkiye'deki En İyi Saç Ekim Merkezleri Hangileri?

Saç ekiminde dünyanın öncüsü kabul edilen ülkemizde yalnızca İstanbul'da 100'den fazla saç ekimi hizmeti sunan merkezler vardır. İstanbul saç ekim merkezleri misafirlerine yalnızca saç ekimi hizmeti değil aynı zamanda dünya tarih başkenti İstanbul'u ziyaret etme fırsatı da sunmaktadır…

Peki Bu Dünyaya Nam Salmış En İyi Saç Ekim Merkezleri Hangileri;

Este Favor Saç Ekim Merkezi

Asmed Saç Ekim Merkezi

Dr. Serkan Aygın Saç Ekim Merkezi

Bu firmalara eş onlarca başarılı saç ekim merkezleri bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanından saç ekimi için gelenlere hizmet veren ülkemiz bu başarısını her geçen yıl daha da ileriye taşımaktadır. Saç Ekim merkezlerinin inovasyonları takip etmesi, hizmetlerini arttırması ve daha iyiye giden başarılı saç ekim sonuçları ile Türkiye'de saç ekimi şüphesiz dünyanın en iyisi konumundadır.

Türkiye Saç Ekimi İçin Neden Bu Kadar Fazla Talep Ediliyor?

Ülkemiz jeopolitik konumu sebebiyle Avrupa ülkeleri, Arap ülkeler ve Asya ülkelerine ulaşımı çok kolay olmakta. Ama çok daha önemlisi maliyetin düşük olması ve kalitenin yüksek olması sebebiyle Kanada'dan, Çin'e kadar dünyanın hemen her yerinden saç ekimi talebi görmekte. Saç ekimi greft sınırlandırması olmaksızın hizmet veren saç ekimi kliniklerinin olduğu Türkiye'de firmalar misafirlere her şey dahil paketler sunmakta. Bu da saç ekimi için gelen kişilerin konforlu bir süreç geçirmesini sağlıyor.

Türkiye'de Saç Ekimi Fiyatları Ucuz Mu?

Dünyanın her yerinde kozmetik işlemler artık lüks olmaktan çıktı. Bu konuda Dünyanın en çok talep gören ülkesi olan Türkiye'de de kozmetik işlemler çok fazla yapılmakta. Saç ekim fiyatları kliniklerin çalışma prensiplerine göre farklılık gösterse de ortalama 1300 Euro'dan başlandığı söylenebilir. Bu fiyatlar uygulanacak saç ekim methodu ve ekilecek greft sayıları göz önünde bulundurularak 7000 Euro'ya kadar yükselebilmektedir.

Peki diğer dünya ülkelerinde Saç Ekim Fiyatları Ne Kadar?

İngiltere'de saç ekim fiyatları ortalama 8000 Pound'dan başlandığı bilinmektedir. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde saç ekim fiyatlarının 10000 Euro civarında olduğu yine Amerika Birleşik Devletlerinde Saç ekim fiyatları ortalama 12000 dolar civarındadır. Tüm bu yüksek fiyatlandırmaların yanı sıra greft sayılarının sınırlı ekildiği bilinmektedir.

Ülkemizden neredeyse 5-6 katı fazla fiyatlandırma olsa da Türkiye'de saç ekimi çok daha ileri seviyede olduğu, kliniklerin çok daha iyi hizmet verdiği bilinmektedir. Dünyanın en iyi saç ekim merkezlerinin Türkiye'de olduğu aşikardır. Bu merkezler hem daha uygun fiyatlar sunmaktadır hem de gerek saç ekim sonuçları açısından gerekse verdikleri kusursuz hizmetler açısından bu kadar talep görmesi kaçınılmazdır.