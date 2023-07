Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için NATO üyesi ülkelerinden biri olan Macaristan ve Türkiye'nin onay vermesi gerekiyor. Macaristan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi halinde onay verebileceğini açıklaması üzerine gözler Türkiye'ye çevrildi. Peki Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? Türkiye onay verdi mi, İsveç NATO'ya mı giriyor? Detaylar...

TÜRKİYE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ONAY VERDİ Mİ?

Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson üçlü görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından konuşan Stoltenberg, mutabakata varıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek. Türkiye ve İsveç'in endişelerini göz önüne alarak ortak bir yol bulduk." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ-NATO-TÜRKİYE MUTABAKATA VARDI

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile mutabakata varıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini söyledi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Erdoğan, Sayın Kristersson ile bir bildiriye imza atmış bulunuyoruz. Erdoğan, İsveç'e onay kararını Meclis'e götürecek. Bu terörle mücadelemize bir katkıdır. Türkiye'nin güvenliğine bir katkıdır. Madrid'deki anlaşmamızdan bu yana ülkeler birbirleriyle daha yakın çalışmışlardır. İsveç, kanun değişikliği yapmış ve Türkiye'ye silah ihracatını serbest bırakmıştır. İsveç'in işbirliği NATO'ya üye olduktan sonra da devam edecektir. İlk defa NATO'da terörle mücadele için özel koordinatör atanacaktır. İsveç'in üyeliğinin tamamlanması tarihi bir adımdır.

"ERDOĞAN İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ MECLİS'E SUNACAK"

Bütün konsept burada Sayın Erdoğan ve Sayın Kristersson fikirlerini değiştirmediler. Burada ortak bir zemin buldular, bundan sonrasına devam edebilmek için. Metne baktığımızda bundan sonra da adımlar atılacak. İsveç tam üye oluyor NATO'ya. Bundan sonrasına daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu tarihi bir gün. Açık bir taahhüt var Türkiye tarafından. Onay belgelerinin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili. İsveç'in de taahhütü net bir şekilde ortaya konuldu. Farklı siyasi kurumlar var Türkiye Cumhuriyeti içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'e sunacak, sonraki iş TBMM'ye düşüyor. Tam bir tarih veremem ama en kısa zamanda bunun olacağının taahhütünü verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Macaristan, 'En son onaylayan biz olamayacağız' demişti. Türkiye'nin onayı, Macaristan'ı da o yola götürecek. İki ülke müttefik olarak işbirliği yapacaklar. Bir yol haritası belirlenecek. İki ülke arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak.

TERÖRLE MÜCADELE KOORDİNATÖRÜ OLACAK

Ortak güvenlik endişeleri konusunda bir araya gelecekler. İsveç tarafının da önerdiği bir konuydu, Türkiye bunu kabul etti. Terörle mücadele, NATO'nun temel sorumluluklarından bir tanesi. Şimdi bir koordinatörümüz olacak. Bu sayede daha güçlü terörle mücadelemiz olacağını düşünüyoruz. Bizim çalışmalarımızı güçlendireceği gibi Türkiye için de aynı şey olacak.

"İSVEÇ, TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYECEK"

AB üyesi olarak İsveç'in almış olduğu karar şu, Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili süreçte İsveç elinden geleni yapacak. Vize serbestisi ve gümrük birliği konularında mutabık kaldı Türkiye ve İsveç. NATO bu sürecin bir parçası değil. İsveç, AB üyesi olduğu için NATO müttefiki olarak Türkiye'yi bu sürecinde destekleyecektir. Bu bir NATO kararı değil. Türkiye, İsveç ve NATO'nun bir beyannamesi. Ben burada bir şey söylüyorsam NATO adına söylüyorum. NATO kararı değil Türkiye ve İsveç'in aldığı kararlar bunlar. AB'nin genişlemesi AB'nin kendi meselesidir."

"TÜRKİYE'NİN AB'DE ÖNÜNÜ AÇIN"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gider gitmez yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin AB üyeliğini şart koşmuştu. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." demişti.