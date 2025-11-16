Haberler

Türkiye İspanya'yı 7-0 yenerse Dünya Kupasına katılıyor mu?

Güncelleme:
Bulgaristan karşısında aldığı galibiyetle play-off biletini garantileyen Millî Takım, Dünya Kupası'na doğrudan katılma ihtimalini de az da olsa yeniden canlandırdı. Bu gelişmenin ardından futbolseverlerin aklındaki tek soru belirginleşti: Türkiye, İspanya'yı 7-0 yenerse Dünya Kupası'na direkt gidiyor mu?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. maçında A Millî Takım, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırladı. Sahadan 2-0'lık net bir üstünlükle ayrılan ay-yıldızlı ekip, hem oyun hem skor olarak rakibine üstünlük kurdu. Şimdi gözler kritik İspanya maçına çevrilmiş durumda: Türkiye'nin İspanya'yı 7-0 yenmesi Dünya Kupası için yeterli mi?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDEBİLİR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. karşılaşmasında A Milli Takım, Bulgaristan'ı konuk etti. Bursa'da oynanan mücadelede sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, hem moral hem de puan anlamında önemli bir kazanım elde etti. Bu zaferle birlikte milliler, Dünya Kupası yolunda play-off hakkını matematiksel olarak garantiledi. Öte yandan alınan sonuç, doğrudan Dünya Kupası bileti ihtimalini de yeniden konuşulur hâle getirdi.

DOĞRUDAN KATILIM İÇİN GEREKEN ŞART

E Grubu'nun son haftasında Türkiye, deplasmanda güçlü rakibi İspanya ile karşılaşacak. Mevcut genel averaj sistemi nedeniyle liderlik şansı çok sınırlı bir ihtimale dayanıyor. Millilerin grubu zirvede tamamlayarak Dünya Kupası'na direkt katılması için İspanya'yı 7-0 gibi çok farklı bir skorla mağlup etmesi gerekiyor. Bu skorla genel averaj eşitlenecek ve daha fazla gol atan taraf Türkiye olacağı için liderlik ihtimali doğacak.

PLAY-OFF SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda toplam 48 takım sahne alacak; Avrupa'dan ise 16 takım turnuvaya katılacak. Kasım ayında tamamlanacak elemelerin ardından:

• Gruplarını lider bitiren 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

• Kalan 4 bilet için 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekip play-off mücadelesine çıkacak.

• Play-off turu 2026 Mart ayında oynanacak ve kalan takımlar bu karşılaşmaların sonunda belli olacak.

Osman DEMİR
