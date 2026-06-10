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Türkiye Hayat Emeklilik’ten “Bir Ay Bizden Kampanyası”

Türkiye Hayat Emeklilik’ten “Bir Ay Bizden Kampanyası”
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Türkiye Hayat Emeklilik, Prim İadeli Hayat Sigortalarında “Bir Ay Bizden Kampanyası” ile müşterilerine avantajlı bir fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alınan Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası ürünlerinde bir aylık prim tutarı Türkiye Hayat Emeklilik tarafından karşılanıyor.

Prim İadeli Hayat Sigortaları ile müşterilerine güvence ve birikimi bir arada sunan Türkiye Hayat Emeklilik, yeni kampanyasıyla hayat sigortalarına erişimi daha avantajlı hale getiriyor. Kampanya kapsamında poliçe satın alan müşteriler, hem kendileri ve sevdikleri için önemli bir güvenceye sahip oluyor hem de ek finansal avantaj elde ediyor.

Güvence, Vergi Avantajı ve Birikim Bir Arada

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Ersener San kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Hayat sigortaları, beklenmedik risklere karşı finansal koruma sağlarken bireylerin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakmalarına katkı sunuyor. Türkiye Hayat Emeklilik olarak müşterilerimizin sadece bugününü değil yarınlarını da güvence altına alacak çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ‘Bir Ay Bizden Kampanyası’ ile Prim İadeli Hayat Sigortalarında bir aylık prim tutarını karşılayarak müşterilerimizin sigorta güvencesine daha avantajlı koşullarla erişmelerini ve sigorta güvencesinin daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyoruz. Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası ürünlerimiz sayesinde müşterilerimiz sahip oldukları finansal korumanın yanı sıra %40’a varan vergi avantajından yararlanabiliyor. Ayrıca ödedikleri primleri poliçe süresi sonunda dövize endeksli olarak geri alabiliyor. Böylece müşterilerimiz hem kendileri ve aileleri için güçlü bir güvenceye sahip olurken hem de uzun vadeli birikim avantajından faydalanabiliyor. Türkiye Hayat Emeklilik olarak müşterilerimizin yaşam döngüsünün her aşamasında yanlarında olmaya, ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye ve finansal geleceklerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Kampanya 30 Haziran’a Kadar Devam Ediyor

11 Mayıs’ta başlayan kampanya 30 Haziran’a kadar satın alınan ve ilk taksiti kampanya süresi içerisinde ödenen Prim İadeli Hayat Sigortası ve Yaşam Sigortası poliçeleri için geçerli olacak.

Ece Güneş
Ece Güneş
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