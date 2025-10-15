Türkiye Gürcistan maç özeti izle (VİDEO): TV8 Türkiye Gürcistan maç özeti: Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç bitti?

2025 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grubu'nda heyecan doruktaydı. Türkiye, evinde konuk ettiği Gürcistan karşısında sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltti. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Ay-Yıldızlılar, özellikle ilk yarıda oynadığı etkili oyunla dikkat çekti. Peki, Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Gürcistan maçında golleri kim attı? Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Türkiye'nin puan durumu ne? Türkiye Gürcistan maç özeti haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ ÖZETİ İZLE VİDEO

İlk dakikalardan itibaren oyunu rakip sahaya yıkan Türkiye, 14. dakikada Kenan Yıldız'ın klas golüyle öne geçti. Her ne kadar ilk anda ofsayt bayrağı kalksa da, VAR incelemesi sonucunda gol geçerli sayıldı. Bu golle birlikte tribünlerde büyük bir coşku yaşandı.

dakikada Merih Demiral'ın kafa golü farkı ikiye çıkarırken, 35. dakikada Yunus Akgün'ün tamamladığı pozisyonla skor 3-0'a geldi. İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen A Millî Takım, 52. dakikada Demiral ile bir kez daha sahneye çıktı ve 4. golü buldu.

Maçın tek tesellisi ise Gürcistan adına 64. dakikada Kochorashvili'nin golü oldu. Ancak bu gol maçın sonucunu değiştirmedi ve Türkiye sahadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın öne çıkan anlarını kaçıranlar için TV8 Türkiye Gürcistan maç özeti izle! aramaları şu anda internetin en popüler başlıkları arasında yer alıyor.

TV8 TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maçı canlı takip edemeyen sporseverler için en çok merak edilenlerden biri de TV8 Türkiye Gürcistan maç özeti izle! oldu. Türkiye'nin dört golle galip geldiği bu mücadele, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Karşılaşmanın özet görüntüleri, hem kanalın resmi YouTube sayfasında hem de dijital yayın platformlarında kısa sürede yerini aldı.

Özellikle Kenan Yıldız'ın attığı klas gol, Merih Demiral'ın iki kafa golü ve Yunus Akgün'ün takipçiliğiyle attığı gol, izleyenleri mest etti. Maçın en dikkat çeken oyuncularından biri olan Arda Güler de asistleri ve oyuna yön veren performansıyla bir kez daha öne çıktı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç sonucunu merak edenler için net bilgi: Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç bitti? sorusunun cevabı 4-1. Türkiye, maç boyunca üstün bir futbol sergileyerek hem oyun anlamında hem de skor anlamında rakibini sahadan sildi.

14. dakika: Kenan Yıldız – (VAR sonrası gol geçerli: 1-0)

22. dakika: Merih Demiral – Kafa golü (2-0)

35. dakika: Yunus Akgün – Dönen topu tamamladı (3-0)

52. dakika: Merih Demiral – Bir kez daha kafa golü (4-0)

64. dakika: Kochorashvili – Gürcistan'ın tek golü (4-1)

Maçın genelinde topa sahip olma oranı ve hücum organizasyonlarında da Türkiye üstünlüğünü korudu. Gürcistan zaman zaman pozisyon bulsa da kalemizi fazla tehdit edemedi.

DÜNYA KUPASI ELEME GRUBU TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU NE?

Türkiye, 2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 4. maç sonunda 9 puana ulaşarak gruptaki ikinciliğini perçinledi. Gürcistan karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle moral bulan Ay-Yıldızlılar, liderlik yarışında İspanya'nın hemen arkasında yer alıyor.

Grubun zirvesinde, oynadığı dört maçı da kazanan ve 12 puana sahip olan İspanya bulunuyor. Türkiye ise üç galibiyet ve bir mağlubiyetle 9 puanda. Gürcistan 3 puanla üçüncü sıradayken, henüz puanla tanışamayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor.