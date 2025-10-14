Türkiye Dünya Kupası'na katılacak mı? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider, kaç puan lazım?

Türkiye Dünya Kupası'na katılacak mı? Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda mücadele ediyor. Millilerin grup lideri İspanya ile arasındaki puan farkını kapatıp kapatamayacağı, Dünya Kupası yolundaki durumunu belirleyecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

Türkiye'nin doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı, E Grubu'nu lider tamamlamasına bağlı. Şu anda 9 puanla lider olan İspanya'nın 3 puan gerisinde yer alan milliler, kalan üç maçta Gürcistan ve Bulgaristan'ı evinde ağırlayacak, son maçta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Bu maçlardan alınacak sonuçlar, Türkiye'nin doğrudan turnuvaya katılma ihtimalini belirleyecek.

Eğer Türkiye grubu ikinci sırada tamamlar ise, doğrudan katılım mümkün olmayacak. Bu durumda, 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılacağı play-off aşamasına dahil olacak. Play-off'ta toplam 16 takım, dört ayrı yol üzerinden tek maç eleme sistemi ile mücadele edecek ve her yolun galibi Dünya Kupası biletini alacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilmesi için iki farklı yol bulunuyor. Birincisi, grubunu lider bitirerek doğrudan turnuvaya gitmek. Millilerin bu yolu kullanabilmesi için kalan üç maçtan maksimum puan alarak İspanya'yı puan tablosunda geçmesi gerekiyor. Bu senaryo gerçekleşirse Türkiye, play-off aşamasına kalmadan turnuvaya katılacak.

İkinci yol ise play-off aşaması. Grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre turnuvaya katılamayan en iyi grup birincileri ile birlikte play-off'ta mücadele edecek. Burada tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarını kazanan dört takım, Avrupa'dan kalan dört bilet için turnuvaya katılma hakkı elde edecek.