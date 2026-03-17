Türkiye'deki resmi plakaların çeşitleri ve anlamları: Resmi plakaların renkleri ne anlama gelir?

Türkiye'deki araç plakaları, yalnızca araçları tanımlayan bir numara olmaktan öte, aracın kullanım amacını, bağlı olduğu kurumu ve sahibinin statüsünü de yansıtıyor. Özellikle resmi plakalar, devlet veya kamu kuruluşlarına ait araçlarda kullanılıyor ve özel renk ve kodlama sistemiyle tanınıyor. Bu sayede trafikteki öncelikler, görev tanımları ve yetki alanları hızlı bir şekilde ayırt edilebiliyor. Peki, Türkiye'deki resmi plakaların çeşitleri ve anlamları nelerdir? Resmi plakaların renkleri ne anlama gelir? Detaylar...

RESMİ PLAKALARIN RENKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Resmi plakaların çeşitleri, aracın bağlı olduğu kurum ve üst düzey görevlerdeki kişi ya da makamın öncelik sırasına göre farklılaşıyor. Devletin yürütme, yasama ve yargı organlarına tahsis edilen araçlar, belediye ve kamu kuruluşlarının araçları, diplomatik misyon araçları ve askeri araçlar kendi renk ve kod sistemine sahip.

SİYAH PLAKA NE ANLAMA GELİR, KİM KULLANIR?

Trafikte sıkça gördüğünüz siyah zemin üzerine beyaz yazılı plakalar, resmi hizmete tahsis edilmiş araçları temsil ediyor. Bakanlıklar, belediyeler, kamu kurumlarının müdürlükleri, ambulans ve itfaiye araçları ile bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve federasyonlar bu plaka türünü kullanıyor. Siyah zemin, bu araçların görev ve önemini vurgulayan en belirgin renk olarak öne çıkıyor.

KIRMIZI PLAKA NE ANLAMA GELİR, KİM KULLANIR?

Kırmızı renkli resmi plakalar, üst düzey kamu görevlilerine tahsis edilmiş araçlarda bulunuyor. İki ana çeşidi mevcut:

KIRMIZI-SARI PLAKA NE ANLAMA GELİR, KİM KULLANIR?

Protokol plakası olarak bilinen kırmızı zemin üzeri sarı yazılı plakalar, en yüksek makamdaki devlet görevlilerinin araçlarında kullanılıyor. Bu araçlarda numaralandırma, görevdeki makamın öncelik sırasına göre düzenleniyor. Örnekler:

0001: TBMM Başkanı

0002: Cumhurbaşkanı Yardımcısı

0003-0036: Anayasa Mahkemesi Başkanı

0004: Genel Kurmay Başkanı

0005: Dışişleri Bakanı

Cumhurbaşkanına ait araçlarda ise plaka yerine kırmızı zemin üzerine altın sarısı cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor. Diğer Cumhurbaşkanlığı araçlarında CB 999 gibi kodlar kullanılıyor. Ayrıca TBMM üyeleri, Başkanvekili, Divan Üyesi, İdare Amiri ve valiler de kırmızı-sarı plakalara sahip araçlar kullanıyor.

KIRMIZI-BEYAZ PLAKA NE ANLAMA GELİR, KİM KULLANIR?

Kırmızı zemin üzerinde beyaz yazı ile kullanılan bu plakalar, emniyet müdürü, kaymakam ve rektör gibi üst düzey kamu görevlilerine tahsis ediliyor. Kırmızı-beyaz renk, protokol plakalarına kıyasla daha geniş bir üst düzey görev skalasını kapsıyor.

YEŞİL PLAKA NE ANLAMA GELİR, KİM KULLANIR?

Yeşil zemin üzerine beyaz font ile yazılmış plakalar, diplomatik görevde bulunan kişiler tarafından kullanılıyor. Büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları, uluslararası diplomatik görevleri sırasında bu plakaları taşıyor. Diplomatik kodlar ise görev ve yetkileri belirliyor:

CC (Corps Consulaire): Konsolos makam aracı

CG (Consul General): Konsolosluk görevlilerine tahsis edilen araç

CD (Corps Diplomatique): Büyükelçi, ataşe ve müsteşar araçları

CM (Chef de Mission): Büyükelçilik görevlilerine ait araçlar

Bazı diplomatik araçlarda ise beyaz zemin üzerine yeşil yazı tercih ediliyor.

MAVİ PLAKA NE ANLAMA GELİR, KİM KULLANIR?

Mavi zemin üzerinde beyaz yazı kullanılan plakalar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı resmi araçları ifade ediyor. İl kodunu takip eden A, AA ve AAA harfleri ile numaralar aracın bağlı olduğu şubeyi gösteriyor. Jandarma araçlarında ise JAA ile JZZ arası kodlar kullanılıyor.

Beyaz zemin üzerine mavi yazı ise uluslararası kuruluş üyesi araçları temsil ediyor.

ASKERİ ARAÇLAR

Askeri araçlar, beyaz zemin üzerine siyah yazı kullanıyor. Plakadaki ilk rakam, aracın tahsis edildiği rütbeyi gösteriyor:

0: Genelkurmay Başkanlığı

1: 1. Ordu Komutanlığı

2: 2. Ordu Komutanlığı

3: 3. Ordu Komutanlığı

4: 4. Ordu Komutanlığı

5: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

6: Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Sayılar aracın görevli olduğu birlik veya komutanlığı detaylı şekilde ayırt etmeyi sağlıyor.

Türkiye'deki resmi plakalar, aracın bağlı olduğu kurumu, makamı veya görevi tek bakışta anlaşılır kılacak şekilde tasarlanmış. Siyah, kırmızı, yeşil ve mavi zeminler, her aracın görev ve önceliğini yansıtıyor. Bu ayrım sayesinde trafikte hangi aracın hangi görevde olduğu kolayca fark edilebiliyor.