Türkiye'de kaç futbolcu var? TFF lisanslı futbolcu sayısı!

Türkiye'de kaç futbolcu var? TFF'nin yürüttüğü soruşturma, Türk futbolunun profesyonel liglerinde önemli bir sarsıntıya neden oldu. Bahis oynadığı tespit edilen futbolcularla ilgili disiplin süreci resmen başlatıldı.

TÜRKİYE'DE KAÇ FUTBOLCU VAR? LİSANSLI FUTBOLCU SAYISI

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre Türkiye'de 500 bini aşkın lisanslı futbolcu bulunuyor. Bu futbolcular, amatör ve profesyonel kategorilerde faaliyet gösteriyor. TFF'nin lisanslı futbolcu veri tabanında yer alan kayıtlar, her yıl güncelleniyor. Bu kapsamda profesyonel ve amatör düzeydeki lisans işlemleri düzenli olarak yürütülüyor ve resmi müsabakalarda oynayabilmek için bu lisanslar zorunlu tutuluyor.

KAÇ FUTBOLCU BAHİS OYNADI?

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasında 1024 futbolcunun bahis oynadığı tespit edildi. Bu futbolcuların tamamı, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bahis oynadığı belirlenen futbolcuların sevk edilmesiyle birlikte, kulüplerin kadrolarında oluşacak eksikliklerin giderilmesi için 15 günlük ek bir transfer ve tescil dönemi planlandı. Bu düzenlemenin yalnızca ulusal düzeyde geçerli olacağı bildirildi.

Soruşturma sürecinde ayrıca sadece tek bir kez bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcunun durumu da değerlendirilmeye alındı. TFF, bu futbolcuların disiplin sürecini ilgili kurumlardan gelecek resmi yazışmalara göre yeniden gözden geçirecek. Federasyon, resmi kurumlarla yaptığı yazışmaların devam ettiğini ve gelecek cevabi evraklar doğrultusunda soruşturmanın genişletileceğini açıkladı.