Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri?

Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin farklı bölgelerinden bazı ilçelerin il statüsüne yükseltilmesi bekleniyor. Bu ilçelerin hangileri olduğu ve ne zaman il olacakları hakkında detaylar araştırılıyor. Yeni il olacak yerlerin belirlenmesi, bölgesel kalkınmayı ve yerel yönetimlerin güçlenmesini hedefliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden bazı ilçelerin il statüsüne yükseltilmesi bekleniyor ve bu konu, birçok vatandaşın merakla araştırdığı bir gündem maddesi haline geldi. Yeni il olacak ilçelerin belirlenmesi, ülke genelinde dengeli bir bölgesel kalkınma sağlamak, yerel yönetimleri güçlendirmek ve halkın hizmetlere daha yakın olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Peki, Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? İşte o ilçeler...

TÜRKİYE'DE İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER

  • Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100
  • Kozan, Adana - Nüfus: 129.985
  • Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494
  • İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032
  • Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551
  • Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664
  • Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619
  • İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639
  • Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129
  • Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879
  • Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474
  • Erciş, Van - Nüfus: 173.203
  • Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908
  • Ünye, Ordu - Nüfus: 122,597
  • Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242
  • Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783
  • Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818
  • Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263
  • Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826
  • Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824
  • Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437
  • Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469
  • Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424
  • Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378

Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri?

BİR İLÇENİN İL OLMASI NASIL BELİRLENİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hangi ilçelerin il olacağıyla ilgili belirli kriterleri yayınlamıştı. Bir ilçenin il olabilmesi için, nüfusunun belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekmektedir. Bu genellikle 100.000'in üzerinde bir nüfus olarak değerlendirilir. İlçenin ekonomik yapısı, tarım, sanayi, ticaret gibi alanlardaki faaliyetleri ve bu faaliyetlerin bölgeye sağladığı katkılar da dikkate alınır. Aynı zamanda, ulaşım, sağlık, eğitim gibi altyapı hizmetlerinin yeterliliği de önemli bir kriterdir. Bir ilçenin il olması için bu hizmetlerin kaliteli ve yeterli düzeyde sunulması gerekir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu Soğuk Haber Politika Türkiye Türkiye Yaşam

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

 Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı
Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });