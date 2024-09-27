Türkiye'nin farklı bölgelerinden bazı ilçelerin il statüsüne yükseltilmesi bekleniyor ve bu konu, birçok vatandaşın merakla araştırdığı bir gündem maddesi haline geldi. Yeni il olacak ilçelerin belirlenmesi, ülke genelinde dengeli bir bölgesel kalkınma sağlamak, yerel yönetimleri güçlendirmek ve halkın hizmetlere daha yakın olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Peki, Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? İşte o ilçeler...

TÜRKİYE'DE İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER

Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100

Kozan, Adana - Nüfus: 129.985

Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494

İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032

Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551

Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664

Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619

İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639

Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129

Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879

Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474

Erciş, Van - Nüfus: 173.203

Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908

Ünye, Ordu - Nüfus: 122,597

Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242

Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783

Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818

Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263

Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826

Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824

Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437

Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469

Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424

Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378

BİR İLÇENİN İL OLMASI NASIL BELİRLENİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hangi ilçelerin il olacağıyla ilgili belirli kriterleri yayınlamıştı. Bir ilçenin il olabilmesi için, nüfusunun belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekmektedir. Bu genellikle 100.000'in üzerinde bir nüfus olarak değerlendirilir. İlçenin ekonomik yapısı, tarım, sanayi, ticaret gibi alanlardaki faaliyetleri ve bu faaliyetlerin bölgeye sağladığı katkılar da dikkate alınır. Aynı zamanda, ulaşım, sağlık, eğitim gibi altyapı hizmetlerinin yeterliliği de önemli bir kriterdir. Bir ilçenin il olması için bu hizmetlerin kaliteli ve yeterli düzeyde sunulması gerekir.