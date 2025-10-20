Haberler

Türkiye' de 5G ne zaman hizmete girecek? 5G ile 4.5G farkı nedir, kapsama alanı nasıl olacak? 5G'nin avantajları neler?

Türkiye' de 5G ne zaman hizmete girecek? 5G ile 4.5G farkı nedir, kapsama alanı nasıl olacak? 5G'nin avantajları neler?
Güncelleme:
Türkiye, mobil iletişimde yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Uzun süredir hazırlıkları süren 5G teknolojisi, yakın zamanda kullanıma sunulacak. Vatandaşlar, 5G'nin ne zaman aktif hale geleceği, ilk etapta hangi şehirlerde kullanılacağı ve 4.5G ile arasında nasıl farklar olacağı konusunda heyecanla bilgi bekliyor. Peki, Türkiye' de 5G ne zaman hizmete girecek? 5G ile 4.5G farkı nedir?

Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Beklenen 5G teknolojisinin hayata geçmesi için geri sayım başladı ve resmi takvim artık belli oldu. Peki, 5G tam olarak ne zaman hizmete sunulacak? 4.5G ile kıyaslandığında ne gibi yenilikler getirecek? Hız, kapsama alanı ve kullanıcı deneyiminde bizi neler bekliyor? Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

5G NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

Türkiye, uzun süredir beklenen 5G teknolojisine 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla geçiş yapacak. Hizmet sağlayıcıların yetkilendirilmesiyle birlikte 5G, bu tarihten itibaren kademeli olarak kullanılmaya başlanacak.

Yetkilendirme süreci 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak. Bu da operatörlere, 5G altyapısını kurmak ve yaygınlaştırmak için 17 yıllık bir hizmet süresi tanındığı anlamına geliyor.

5G'NİN KAPSAMA ALANI NASIL OLACAK?

İlk etapta 5G sinyalleri, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılacak. Marmara Bölgesi bu süreçte öncelikli konumda yer alacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi büyük şehirler, 5G'nin ilk erişileceği noktalar olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, altyapının bölge bölge kurulacağını ve geçişin planlı şekilde ilerleyeceğini belirtti. Türkiye genelinde kapsama sağlanmasının ise 2027 yılı sonlarına kadar tamamlanması öngörülüyor.

5G İLE 4.5G ARASINDA NE FARK VAR?

5G, mevcut 4.5G teknolojisine göre çok daha yüksek hız ve düşük gecikme süresi sunuyor. Örneğin, 4.5G ile HD kalitede bir film birkaç dakikada indirilirken, 5G ile bu süre sadece saniyelere düşecek.

Gecikme süresinin minimuma inmesi sayesinde online oyunlar, canlı yayınlar, uzaktan eğitim ve gerçek zamanlı uygulamalarda büyük performans artışı sağlanacak.

Ayrıca, 5G'nin yüksek bant genişliği sayesinde stadyumlar, konser alanları ve havaalanları gibi yoğun bölgelerde bile güçlü ve hızlı bağlantı sunulabilecek.

5G GEÇİŞ SÜRECİ NE KADAR SÜRECEK?

Geçiş süreci, bölgesel bir yayılım planı ile kademeli şekilde uygulanacak. İlk sinyaller büyük şehirlerde verilecek, ardından diğer bölgelere yayılacak.

Bakanlık açıklamalarına göre bu sürecin 2026 Nisan ayında başlayıp 2027 yılı ortası ya da sonlarına kadar ülke geneline yayılması hedefleniyor.

Ancak altyapı yatırımları, şehirlerin hazır oluşu ve operatörlerin kapasitesine bağlı olarak geçiş süresi bazı bölgelerde daha kısa, bazılarında ise daha uzun olabilir.

5G'NİN AVANTAJLARI NELER?

5G teknolojisi, sadece daha yüksek internet hızı sunmakla kalmaz; aynı zamanda mobil iletişimde köklü bir dönüşüm sağlar. İşte öne çıkan avantajları:

Yüksek Hız: 5G, 4.5G'ye kıyasla çok daha yüksek veri indirme ve yükleme hızları sunar. Bu sayede HD ya da 4K videolar saniyeler içinde indirilebilir.

Düşük Gecikme Süresi: 5G, gecikme süresini milisaniyeler seviyesine indirerek gerçek zamanlı uygulamalarda daha akıcı bir deneyim sağlar. Bu özellikle online oyunlar, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve uzaktan cerrahi gibi alanlarda büyük avantaj yaratır.

Daha Fazla Cihaz Bağlantısı: 5G, aynı anda çok daha fazla cihazın sorunsuz bir şekilde internete bağlanabilmesine olanak tanır. Akıllı şehir altyapıları, IoT (nesnelerin interneti) uygulamaları bu sayede daha etkili şekilde çalışabilir.

Gelişmiş Enerji Verimliliği: Daha verimli ağ yapısı sayesinde cihazlar daha az enerji harcar, bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiler.

Kesintisiz Bağlantı: Kalabalık ortamlarda bile internet hızında düşüş yaşamadan bağlantı kurulabilir. Bu, konserler, stadyumlar ve toplu taşıma alanları gibi yerlerde büyük kolaylık sağlar.

Yeni Teknolojilere Zemin Hazırlar: 5G, otonom araçlar, uzaktan kontrol sistemleri ve endüstri 4.0 uygulamaları gibi pek çok yeni teknolojinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını mümkün kılar.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
