Ziraat Türkiye Kupası'nda maç tarihleri belli oldu

Futbolda 2026-27 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı final müsabakaları hariç tüm turların "tek maç eleme usulüne" göre oynanacağı Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekilde:

1. eleme turu: 15, 16, 17 Eylül

2. eleme turu: 6, 7, 8 Ekim

3. eleme turu: 27, 28, 29 Ekim

4. eleme turu: 1, 2, 3 Aralık

5. eleme turu: 15, 16, 17 Aralık / 22, 23, 24 Aralık

Son 16 turu: 12, 13, 14 Ocak 2027

Çeyrek final: 2, 3, 4 Şubat 2027

Yarı final 1. maçları: 2, 3 veya 4 Mart 2027

Yarı final 2. maçları: 20, 21 veya 22 Nisan 2027

Final: 29 Mayıs 2027

Açıklamada 5. eleme turu maçlarında 15, 16, 17 Aralık ve 22, 23, 24 Aralık tarihlerinin birlikte kullanılabileceği, Avrupa'da mücadele eden ekiplerin durumlarına göre 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinin değerlendirilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA