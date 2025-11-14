Türkiye Bulgaristan'ı yenerse ne olur, garantiliyor mu?

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse ne olur? A Milli Takım, Sofya'da oynanan ilk karşılaşmayı 6-1 kazanmıştı ve bu kez Bursa'da taraftarı önünde sahaya çıkacak. E Grubu'nda yarın aynı saatte Gürcistan ile İspanya da karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN'I YENERSE NE OLUR?

Türkiye'nin Bulgaristan karşısında alacağı bir galibiyet ya da beraberlik, ay-yıldızlı ekibin grubu ilk iki sırada tamamlama ihtimalini güçlendirecek. Takımın şu anda sahip olduğu 9 puan, ikinci sırada bulunmasını sağlarken, puansız Bulgaristan karşısında alınacak sonuçla birlikte Türkiye play-off hakkı için gerekli konumu sürdürebilecek. İspanya'nın dört maçta dört galibiyetle 12 puana ulaşması, liderlik yarışını şekillendirirken Türkiye'nin elde edeceği puanlar gruptaki dengeyi doğrudan etkileyecek.

E Grubu'nun diğer karşılaşmasında Gürcistan ile İspanya sahaya çıkacak ve bu maçın skoru da gruptaki puan dağılımını belirleyecek. Türkiye'nin Bulgaristan karşısında hanesine yazdıracağı her puan, grubun son haftalarında hesapların netleşmesine katkı sağlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN'I YENERSE DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ GARANTİLİYOR MU?

Avrupa elemelerinde gruplarını lider bitiren 12 takım Dünya Kupası'na doğrudan katılacak ve E Grubu'nda liderlik için İspanya güçlü konumda bulunuyor. Türkiye'nin Bulgaristan karşısında sahadan üç puanla ayrılması, doğrudan Dünya Kupası bileti anlamına gelmeyecek ancak play-off sürecine kalma ihtimalini matematiksel olarak sürdürecek. Türkiye'nin bulunduğu pozisyon, liderlik şansının İspanya'nın sonuçlarına bağlı olmasına neden oluyor ve bu nedenle alınacak galibiyet yalnızca gruptaki yerini sağlamlaştıracak.

Play-off aşamasında ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mart ayında Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. Türkiye'nin Bulgaristan karşısındaki mücadelesi, bu aşamaya katılma yolunda büyük önem taşıyor. Elemelerde kasım ayında sona erecek maçların ardından oluşacak tablo, milli takımın yol haritasını belirleyecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki E Grubu beşinci karşılaşması, Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve yayıncı kuruluş TV8 olacak. Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh düdük çalacak ve yardımcıları Francis Connor ile Daniel McFarlane olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olarak açıklandı.