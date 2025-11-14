Haberler

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse ne olur, garantiliyor mu?

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse ne olur, garantiliyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, grupta şu ana kadar topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan puansız olarak son sırada bulunuyor.

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse ne olur? A Milli Takım, Sofya'da oynanan ilk karşılaşmayı 6-1 kazanmıştı ve bu kez Bursa'da taraftarı önünde sahaya çıkacak. E Grubu'nda yarın aynı saatte Gürcistan ile İspanya da karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN'I YENERSE NE OLUR?

Türkiye'nin Bulgaristan karşısında alacağı bir galibiyet ya da beraberlik, ay-yıldızlı ekibin grubu ilk iki sırada tamamlama ihtimalini güçlendirecek. Takımın şu anda sahip olduğu 9 puan, ikinci sırada bulunmasını sağlarken, puansız Bulgaristan karşısında alınacak sonuçla birlikte Türkiye play-off hakkı için gerekli konumu sürdürebilecek. İspanya'nın dört maçta dört galibiyetle 12 puana ulaşması, liderlik yarışını şekillendirirken Türkiye'nin elde edeceği puanlar gruptaki dengeyi doğrudan etkileyecek.

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse ne olur, garantiliyor mu?

E Grubu'nun diğer karşılaşmasında Gürcistan ile İspanya sahaya çıkacak ve bu maçın skoru da gruptaki puan dağılımını belirleyecek. Türkiye'nin Bulgaristan karşısında hanesine yazdıracağı her puan, grubun son haftalarında hesapların netleşmesine katkı sağlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN'I YENERSE DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ GARANTİLİYOR MU?

Avrupa elemelerinde gruplarını lider bitiren 12 takım Dünya Kupası'na doğrudan katılacak ve E Grubu'nda liderlik için İspanya güçlü konumda bulunuyor. Türkiye'nin Bulgaristan karşısında sahadan üç puanla ayrılması, doğrudan Dünya Kupası bileti anlamına gelmeyecek ancak play-off sürecine kalma ihtimalini matematiksel olarak sürdürecek. Türkiye'nin bulunduğu pozisyon, liderlik şansının İspanya'nın sonuçlarına bağlı olmasına neden oluyor ve bu nedenle alınacak galibiyet yalnızca gruptaki yerini sağlamlaştıracak.

Play-off aşamasında ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mart ayında Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. Türkiye'nin Bulgaristan karşısındaki mücadelesi, bu aşamaya katılma yolunda büyük önem taşıyor. Elemelerde kasım ayında sona erecek maçların ardından oluşacak tablo, milli takımın yol haritasını belirleyecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki E Grubu beşinci karşılaşması, Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve yayıncı kuruluş TV8 olacak. Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh düdük çalacak ve yardımcıları Francis Connor ile Daniel McFarlane olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olarak açıklandı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.