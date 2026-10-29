Türkiye Azerbaycan dernekleri Cumhuriyet'in 103. yılını İstanbul'da kutladı

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İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü için İstanbul'daki dernek merkezinde bir program düzenledi. Programda Cumhuriyet değerleri, Atatürk'ün mirası ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik konuşuldu.

Programa İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu yetkilisi Ali Alabbasov, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Perviz Memmedzade, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Program saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

KİTAP TANITIMI YAPILDI

Programda Doç. Dr. Kubilay Çelik'in yazdığı "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Tanıtımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet değerleri anlatıldı.

"KARDEŞLİK ASIRLARA DAYANIYOR"

Dernek ve federasyon adına Sefer Karakoyunlu ile Parviz Mammadzada konuştu. İki isim, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağları hatırlatıp birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajı verdi.

Milletvekili Şamil Ayrım ve Başkonsolosluk yetkilisi Ali Alabbasov da iki ülke arasındaki kardeşliğin asırlara dayandığını söyledi. Ayrım ve Alabbasov, bu bağları zedelemeye yönelik girişimlerin iki ülke arasındaki dayanışmayı bozamayacağını belirtti.

Program, Azerbaycan müziğinden eserlerin seslendirildiği bir dinletiyle sona erdi. Davetlilere ikramda bulunuldu.