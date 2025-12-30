Turkcell Ailem'in Kısa Sürede Bir Milyondan Fazla Üyesi Oldu

Turkcell'in Aile Yılı'nda hayata geçirdiği avantajlarla dolu kampanyası ' Turkcell Ailem' kısa sürede büyük ilgi gördü. Büyükten küçüğe Turkcell'lilerin tercih ettiği kampanya kapsamında Turkcell Ailem, 1 milyondan fazla üyeye ulaştı. Grup içi GB transferi, grup içi sınırsız konuşma, 65 yaş üzeri ek 2000 dakika gibi birçok fayda sunan platform üzerinden şimdiye kadar binlerce aile grubu oluşturuldu.

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Gene l Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şunları söyledi: "Müşteri memnuniyeti odağımız doğrultusunda 2025'te çok önemli uygulamalara imza attık. Kullanıcılarımızın paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'lerin puana dönüştüğü Tumbara'dan sonra sektörümüz adına önemli yeniliklerden biri de Turkcell Ailem oldu. Turkcell Ailem kampanyamız ile aile olmanın gücünü ve değerini vurguluyoruz. Böylesi değerli bir projeyi Aile Yılı'nda başlatmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Teknolojinin gücüyle ailelerin hayatını kolaylaştırdığımız yeni hizmetimiz çok büyük beğeni topladı. Kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi Turkcell Ailem kampanyamızdan yararlanmaya başladı. Aile üyeleri birbirleriyle binlerce GB transferi gerçekleştirdi. Bu kampanyamızda da olduğu gibi yenilikçi çalışmalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya ve onlar için değer üretmeye devam edeceğiz."

Turkcell Ailem platformunu kullanarak 2 ila 5 kişilik gruplar oluşturan bireysel kullanıcılar; grup içi GB transferi, grup içi sınırsız konuşma haklarına sahip oluyor. Salla Kazan avantajlarının yanı sıra yakınlarını Turkcell'e davet edenlere GB hediyelerinin de verildiği platformun bir diğer önemli özelliği, 65 yaş ve üzerindeki grup üyelerine her ay ekstra 2000 dakika konuşma hakkı tanımlanması. Aile Yılı'na özel hayata geçirilen kampanya, 2026 yılında da avantajlarıyla devam edecek.

Turkcell Ailem ile ilgili detaylı bilgiye https://www.turkcell.com.tr/turkcellailem/ adresinden ulaşılabiliyor.