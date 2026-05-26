Türk sineması Bişkek’te perde açıyor: Türkiye-Kırgızistan Film Günleri 10’uncu yılında

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kültürel ve sanatsal iş birliğini güçlendiren “Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri”, bu yıl 10’uncu kez Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek festival, Türk sinemasının seçkin yapımlarını Kırgız halkıyla buluşturacak. Kırgızistan Sinematografi Departmanı, T.C. Bişkek Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneği iş birliğinde düzenlenen organizasyon, 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin, sinemanın evrensel dili aracılığıyla iki ülke arasındaki dostluğu ve kültürel diyaloğu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

TÜRK SİNEMASININ DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI BİŞKEK’TE GÖSTERİLECEK

Festival kapsamında “Mutluyuz Mu”, “Bak Postacı Geliyor”, “Bir Adam Yaratmak”, “Kanto” ve “Efesin Sırrı” adlı filmler Kırgız sinemaseverlerle buluşacak. Beş gün boyunca gerçekleştirilecek tüm gösterimlerin ücretsiz olması dikkat çekerken, organizasyona yoğun katılım bekleniyor. Festivalin açılış galası ise 3 Haziran Çarşamba günü Bişkek’in önemli kültür merkezlerinden biri olan Alaa-Too Sineması’nda gerçekleştirilecek. Açılış filmi olarak “Mutluyuz Mu” izleyici karşısına çıkacak. Gala gecesine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in yanı sıra filmin başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, yapımcı Hasan Koray Şahin ve senarist-yönetmen Murat Emre Kaman da katılacak. Festivalde ayrıca “Bak Postacı Geliyor” filminin oyuncusu Deniz Barut ile yönetmeni Yüksel Aksu, “Bir Adam Yaratmak” filminin yönetmeni Murat Çeri ve “Kanto” filminin yönetmeni Ensar Aksoy’un da yer alacağı açıklandı.

ÜNİVERSİTE SÖYLEŞİLERİ VE SEKTÖR BULUŞMALARI DÜZENLENECEK

Film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında üniversite söyleşileri, yönetmen ve yapımcı buluşmaları, kültürel geziler ve sektörel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Organizasyonun, Türk dünyası arasında sinema alanındaki uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. Festival boyunca Türk ve Kırgız sinema sektöründen isimlerin bir araya gelmesiyle yeni projelerin ve ortak yapımların da gündeme gelmesi bekleniyor. Kültürel etkileşimin artırılması amacıyla düzenlenecek etkinliklerde sinemanın birleştirici gücü ön plana çıkarılacak.

10 YILDIR KÜLTÜREL KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYOR

Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri, geride kalan 10 yıllık süreçte yalnızca bir sinema etkinliği olmanın ötesine geçerek iki ülke arasında kültürel bağları güçlendiren önemli bir platform haline geldi. Festival, Türk dünyasının ortak kültürel hafızasını sinema aracılığıyla yaşatmayı sürdürüyor. Organizasyonun, özellikle genç sinemaseverlerin Türk sinemasına olan ilgisini artırmasının yanı sıra kültürel yakınlaşmaya da önemli katkı sunduğu ifade ediliyor. Festivalin bu yıl da sanatın evrensel diliyle Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğu pekiştirmesi bekleniyor.