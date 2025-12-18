Atalay'dan salondan gelen "diploma" çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın
Asgari ücret toplantılarına katılmayı reddeden Türk-İş'te Genel Başkan Ergün Atalay'ın "diploma" çıkışı gündem oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde bir etkinliğe katılan Atalay "Bakanlığınızı, başkanlığınızı alırlar ama diplomanızı alamazlar" sözlerine salondan "Aldılar" karşılığının gelmesi üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi ve "3-4 tane alırlar ama maçın sonuna bakacaksın" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına katılmayı reddeden Türk-İş'te Genel Başkan Ergün Atalay'ın katıldığı bir etkinlikte sarf ettiği sözler dikkat çekti.
ATALAY: HİÇ KİMSENİN DİPLOMANIZI ALMA İMKANI YOK
Ergün Atalay salonda yer alan akademisyenlere hitaben, "Hacettepe benim için de sizin için de saygın üniversitelerden bir tanesi. Bu salonda bulunan, öğretim üyesi, hukukçu, profesörler; kusura bakmayın hocam tarla kadar diplomanız var. Bizde öyle bir şey yok. Yani öyle bir tablo, o kadar önemli ki; bakanlığınızı alırlar, başkanlığınızı alırlar ama diplomanızı, unvanınızı alma imkanı hiç kimsenin yok" ifadelerini kullandı.
SALONDAN "ALDILAR" SESLERİ YÜKSELDİ
Bu sözlerin ardından salondan yükselen "Aldılar" seslerine Ergün Atalay şu yanıtı verdi; "Alamazlar abi, 3 kişiyi yaparlar 4 kişi yaparlar sonra öyle olmaz, maçın sonuna bakacaksın" diye karşılık verdi.