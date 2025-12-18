Haberler

Atalay'dan salondan gelen "diploma" çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın

Atalay'dan salondan gelen 'diploma' çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın
Asgari ücret toplantılarına katılmayı reddeden Türk-İş'te Genel Başkan Ergün Atalay'ın "diploma" çıkışı gündem oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde bir etkinliğe katılan Atalay "Bakanlığınızı, başkanlığınızı alırlar ama diplomanızı alamazlar" sözlerine salondan "Aldılar" karşılığının gelmesi üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi ve "3-4 tane alırlar ama maçın sonuna bakacaksın" dedi.

  • Ergün Atalay, 'hiç kimsenin diplomanızı, unvanınızı alma imkanı yok' dedi.
  • Ergün Atalay, salondan gelen 'Aldılar' seslerine 'Alamazlar abi' diye yanıt verdi.
  • Ergün Atalay, 'maçın sonuna bakacaksın' ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına katılmayı reddeden Türk-İş'te Genel Başkan Ergün Atalay'ın katıldığı bir etkinlikte sarf ettiği sözler dikkat çekti.

ATALAY: HİÇ KİMSENİN DİPLOMANIZI ALMA İMKANI YOK

Ergün Atalay salonda yer alan akademisyenlere hitaben, "Hacettepe benim için de sizin için de saygın üniversitelerden bir tanesi. Bu salonda bulunan, öğretim üyesi, hukukçu, profesörler; kusura bakmayın hocam tarla kadar diplomanız var. Bizde öyle bir şey yok. Yani öyle bir tablo, o kadar önemli ki; bakanlığınızı alırlar, başkanlığınızı alırlar ama diplomanızı, unvanınızı alma imkanı hiç kimsenin yok" ifadelerini kullandı.

SALONDAN "ALDILAR" SESLERİ YÜKSELDİ

Bu sözlerin ardından salondan yükselen "Aldılar" seslerine Ergün Atalay şu yanıtı verdi; "Alamazlar abi, 3 kişiyi yaparlar 4 kişi yaparlar sonra öyle olmaz, maçın sonuna bakacaksın" diye karşılık verdi.

Kaynak: ANKA / Yaşam
Haber Yorumlarımehmet koz:

sayın baskan kac yıldır o koltuktasınız 65 yaş üstü doktor raporu olmadan imza atamazken siz doktor raporsuz türkiyedeki işcilerin kaderini belirliyorsunuz sahi basgan o koltuklamı gömülmek istiyormusunuz

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumları8ykfp7dsw6:

Maçın sonuna bakalım elbette, ne yani adam?! o kadar usulsüzlük kanunsuzluk yapmış bir bir orta yere dökülüyor görmezden mi gelinsin ne istiyorsun Sn Atalay siyasi hırsınız öfkeniz aklınızın önüne mi geçti ne olacak maçın sonunda? Bu devlet öyle bir kadim Devletki hiçbir şeyi unutmaz ötelemez sabırla vaktini bekler sözde koca adamsın koskoca bir STK nı. başındasın konuşmalarına kurduğun cümlelere bakıyorum bir yerde bir yanlış var eşleşmiyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

title