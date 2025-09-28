Turgay Ciner, uzun yıllardır Türkiye iş dünyasında önemli bir isim olarak yer alıyor. Doğumundan iş hayatına, sahip olduğu şirketlerden servetine ve son dönemde gündeme gelen hukuki gelişmelere kadar pek çok konu hakkında bilgiler bulunuyor. Peki, Turgay Ciner kimdir? Turgay Ciner kaç yaşında, nereli? Turgay Ciner hangi şirketlerin sahibi? Turgay Ciner hakkında yakalama kararı mı çıktı? Detaylar haberimizde...

TURGAY CİNER KİMDİR?

Turgay Ciner, 1 Mart 1956 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde doğmuş, Laz kökenli başarılı bir Türk iş insanıdır. İş hayatına lise yıllarında çay ocaklarında çıraklık yaparak başlayan Ciner, üniversite yıllarında oto yedek parçacılığı yaparak ticarete ilk adımlarını attı. İstanbul'a taşındıktan sonra kardeşi ile birlikte Almanya'dan Mercedes ithal ederek önemli bir iş hamlesi gerçekleştirdi. 1980'ler ve 1990'larda Irak, Rusya gibi dış pazarlarda yatırımlar yapan Ciner, Türkiye'de tekstil, havacılık ve medya sektörlerinde önemli şirketler edindi.

Medya alanında 1998'de Sabah Grubu'na ortak oldu, Habertürk TV ve Gazetesi ile Show TV gibi önemli medya kuruluşlarını bünyesine kattı. Aynı zamanda Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibidir. Evli ve iki çocuk babası olan Turgay Ciner, iş dünyasında geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

TURGAY CİNER KAÇ YAŞINDA?

Turgay Ciner, 1956 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 69 yaşındadır. Kariyerine genç yaşlarda başlayan Ciner, 60 yılı aşkın süredir iş dünyasında etkin bir figür olarak yer almaktadır.

TURGAY CİNER NERELİ?

Turgay Ciner, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin'in Hopa ilçesinde doğmuştur. Laz kökenli bir aileden gelmesi, kişisel ve iş hayatında bölgesel değerlerle harmanlanan bir kimlik oluşturmasına yol açmıştır. İş hayatında önemli mesafeler kat ettikten sonra İstanbul'a taşınarak ticari faaliyetlerini burada geliştirmiştir.

TURGAY CİNER HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Turgay Ciner, Türkiye'nin farklı sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahibidir. Sanayi, enerji, madencilik ve medyada güçlü yatırımları bulunur. İşte başlıca sahip olduğu şirket ve markalar:

Ciner Grubu / Park Holding: Enerji, madencilik, kimya ve cam sektörlerinde önemli yatırımlar yapmaktadır.

HAVAŞ: 1995 yılında yüzde 60 hissesini satın aldığı ve 1998'de tamamını devraldığı havacılık ve yer hizmetleri şirketidir.

Medya Kuruluşları: Uzun yıllar Show TV, Habertürk, Bloomberg HT, Kanal 1 ve Habertürk Radyo gibi önemli medya organlarının sahibi olmuştur.

Tekstil Şirketleri: Ceytaş, Mensucat Santral ve Penyelüks gibi sektörün önemli firmalarını bünyesine katmıştır.

Ancak 2024 yılında medya sektöründeki tüm varlıklarını Can Holding'e devretmiştir. Böylece medya sektöründeki doğrudan hakimiyeti azalmıştır.

TURGAY CİNER SERVETİ NE KADAR?

Turgay Ciner'in serveti hakkında kesin ve resmi rakamlar kamuoyuna açıklanmamıştır. Çeşitli ekonomi ve finans kaynakları tahmini olarak servetinin yüz milyonlarca dolardan başlayıp 1 milyar dolara kadar çıktığını ifade etmektedir. Özellikle medya şirketlerinin devri ve diğer varlıklarının değeri göz önüne alındığında, servetin yüksek seviyelerde olduğu değerlendirilir. Ancak, Ciner'in sahip olduğu şirketlerin halka açık olmaması nedeniyle net rakamlar değişkenlik gösterebilir.

TURGAY CİNER HANGİ TAKIMLI?

Turgay Ciner, Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibidir. 2011 yılında kulübün büyük hisselerini satın alarak kulübün yönetimini üstlenmiştir. Kasımpaşa, Ciner'in spor alanındaki en önemli yatırımıdır.

TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI MI ÇIKTI?

2025 yılında Can Holding bünyesinde gerçekleşen geniş çaplı bir soruşturma sonucunda, birçok şirkete el konulmuş ve bazı yöneticiler hakkında yakalama kararları çıkarılmıştır. Bu operasyon Can Holding'e odaklanmış olup, Turgay Ciner'in medya varlıklarını önceden bu gruba devretmiş olması nedeniyle doğrudan kendisi hakkında kesin bir yakalama kararı olduğu yönünde net kamuoyu bilgisi bulunmamaktadır. Soruşturma devam etmekte olup, yasal süreçlerin nasıl ilerleyeceği zamanla netleşecektir.