Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar

Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar
Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar
Güncelleme:
Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde bir GSM operatörüne ait baz istasyonunun yerleşim alanı içinde kurulmasına mahalleli tepki gösterdi. Baz istasyonunu kurmak için sabah saatlerinde gelen ekipler, mahallelinin tepkisi üzerine çalışmayı yarıda bıraktı. Mahalleli, baz istasyonuna karşı nöbet tutacaklarını açıkladı.

  • Bir GSM şirketi, Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde baz istasyonu kurmak için çalışma başlattı.
  • Mahalle sakinleri, baz istasyonunun kreş, okul ve yaşam alanlarına yakın olması nedeniyle tepki gösterdi ve çalışmayı durdurdu.
  • Mahalle sakinleri, baz istasyonuna karşı eylem yaparak gece nöbeti tutacaklarını açıkladı.

Bir GSM şirketinin görevlileri, baz istasyonu kurmak üzere sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'ne geldi. Ancak mahalle sakinlerinin yoğun tepkisi sonrası ekipler çalışmayı durdurdu.

"MAHALLEMİZDE İSTEMİYORUZ"

Mahalle sakini Gülsüm Polat, Tunceli'de kanser vakalarının yaygın olduğunu ifade ederek, "Pazar burada kuruluyor, halk burada yaşıyor; manavı burada, okulu burada, kasabı burada. Mahallemizde istemiyoruz" dedi.

MAHALLELİDEN HABERSİZ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Baz istasyonu çalışmasının gece yarısı başladığını belirten mahallesi sakını Ali Haydar Avinik ise "Mahalleliden habersiz çalışma başlatıldı. Ne yapıldığını sorduğumuzda bize 'tabela dikilecek' dendi. Daha sonra baz istasyonu yapılacağını öğrendik. İlgili makamlara dilekçelerimizi verdik ama sonuç alamadık. Yaşlıları ve çocukları dikkate almadan yapılan bir çalışma. Yanı başımızda kreş, dershane ve okullar var. Binayla arasında 10 metre yok. Bu mesafede dikmekte ısrar ediyorlar. Biz de izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"GEREKİRSE GECE NÖBET TUTACAĞIZ"

Bir diğer mahalle sakini Devrim Gültekin ise, "Mahalle sakinleri olarak bir araya geldik. Sesimizi yükselteceğiz. Baz istasyonları yaşam alanları içinde olmamalı. Ciddi şekilde radyasyon yaymakta. Çocuklar burada okula gidiyor. Kadınlar olarak burada tepki göstereceğiz. Gerekirse gece nöbet tutacağız" dedi.

Bir diğer mahalle sakini ise "İstemiyoruz, evimize, mahallemize, çocuklarımıza yakın. Niye yer bulmadılar da buraya geldiler? Sonuna kadar haklarımızı savunacağız" ifadelerini kullanırken, bir diğeri "Çocuklarımızın okul çıkış saatlerinde inşaat alanında hiçbir önlem alınmıyor. Şikâyet etmemize rağmen bir polis gelip sadece okul saatinde önlem almıyor; belediye önlem almıyor. Ama sağlığımız ve geleceğimiz için eylem yaptığımız yerde hemen önlem alıyorlar. Yazıktır. Küçücük çocuklar okuldan çıkıyor ve bu yolu kullanmak zorunda. Yolları kapatsınlar, makineleri kaldırsınlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

İnanç zayıf olunca ölümden korkuyor insan baz istasyonu olduğuna göre orada yoğun bir telefon kullanımı var demek ki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzgur tunç:

Zeka az olunca başkalarının inancını sorgulama haddine sahib olurmuş lav......k

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
