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TÜİK Başkanı kim? Erhan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Erhan Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın hayatı merak ediliyor. Çetinkaya'nın yaş, memleket ve kariyer bilgileri inceleniyor. TÜİK Başkanı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Erhan Çetinkaya'nın hayatını araştırıyor.

2021 yılında TÜİK'in yeni başkanı olarak atanan Erhan Çetinkaya'nın mesleği, eğitim durumu ve kariyeri merak ediliyor. Peki, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir? Erhan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Erhan Çetinkaya 1981 yılında Malatya'da doğmuştur. Yüzde yüz burslu olarak okuduğu Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olduktan sonra 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalışmıştır.

TÜİK Başkanı kim? Erhan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Erhan Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri

ERHAN ÇETİNKAYA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışmış daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine dönmüştür. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

İsviçre'de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etmiştir. CFA (Certified Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager) ve Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey ve Türev Araçlar sertifikaları sahibi olup Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, 20 Aralık 2019 tarihinden itibaren de BDDK Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesinden Bankacılık ve Finans alanında yine yüzde yüz burslu olarak Doktora derecesi almıştır.

2 yılı aşkındır BDDK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Erhan ÇETİNKAYA 28 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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