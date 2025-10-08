TÜBİTAK ne zaman kuruldu? TÜBİTAK ne iş yapar, TÜBİTAK'ın açılımı nedir?

Türkiye'nin bilim dünyasında adını sıkça duyduğumuz TÜBİTAK, yıllar içinde birçok değişimden geçti. Peki, bu köklü kurumun ardındaki gerçek amaç ne? TÜBİTAK, bilimsel araştırmalarda nasıl bir rol oynuyor ve neden bu kadar önemli? İşte, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren bu kurumun bilinmeyen yönleri haberin devamında yer alıyor.

TÜBİTAK NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1963 yılında kurulmuştur. 24 Temmuz 1963 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 278 sayılı yasa ile Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında öncü kurumu olarak faaliyetlerine başlamıştır. O tarihten itibaren TÜBİTAK, ülkenin bilimsel araştırmalarını desteklemek, geliştirmek ve yönlendirmek amacıyla önemli roller üstlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'nin bilimsel kalkınmasında kritik bir aktör olmaya devam etmektedir.

TÜBİTAK NEDİR?

Bilim ve teknoloji alanında Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan TÜBİTAK, ülkenin bilimsel politikalarını geliştirmek ve araştırmaları desteklemek amacıyla kurulmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı çalışan TÜBİTAK, alanında uzman akademisyenler ve profesörler tarafından yönetilmektedir.

Kuruluşundan itibaren bilimsel projelere finansman sağlamakla kalmayıp, devlet kurumlarının araştırmalarına da rehberlik yapmaktadır. Ayrıca YÖK iş birliğiyle, belirli bölümlerde başarılı olan öğrencilere burs desteği de vermektedir.

TÜBİTAK NE İŞ YAPAR?

TÜBİTAK, sadece finansman sağlamakla kalmaz; aynı zamanda bilimsel araştırmaları yönlendiren, genç bilim insanlarını ve akademisyenleri destekleyen bir merkezdir. Yeni projelerin geliştirilmesinde rol oynar ve desteklediği çalışmaları teşvik eder.

Bunun yanında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Meraklı Minik gibi düzenli yayınlarla bilimin halka ulaşmasını sağlar. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları ile binlerce eseri okuyucularla buluşturmaktadır.

TÜBİTAK'IN AÇILIMI VE GÖREVLERİ NELERDİR?

TÜBİTAK'ın açılımı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu"dur. Kurulduğu ilk yıllarda farklı bir isimle anılmış olsa da, bugün ülkenin bilim ve teknoloji politikalarının şekillendirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir.

Temel görevleri arasında bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni araştırmalar yapmak, akademisyen ve öğrencileri teşvik etmek, bilimsel verilerin halka ulaştırılmasını sağlamak, bilimsel çalışmaların koordinasyonunu yapmak ve devlet politikalarına katkı sağlamak bulunmaktadır.