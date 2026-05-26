Trump'tan 6 ülkeye İbrahim Anlaşması çağrısı!

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. ABD gündemini değerlendiren Sural, Trump’ın 6 ülkenin İbrahim Anlaşmaları’nı imzalaması gerektiğini söylediğini aktarırken, anlaşmayı imzalamayan ülkelerin de çeşitli gerekçeleri bulunduğunu ifade etti. Sural ayrıca Trump yönetiminin Green Card sürecine yönelik yeni düzenlemeler planladığını ve göçmenlere yönelik kısıtlamaların devam edeceğini söyledi.

Haberler.com’da yayınlanan programda sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD’de gündemde öne çıkan başlıkları değerlendirdi. Trump’ın İbrahim Anlaşmaları’yla ilgili yaptığı açıklamalara değinen Sural, ABD yönetiminin Orta Doğu’daki diplomatik süreci genişletmek istediğini ifade etti.

ABD’de kutlanan Memorial Day nedeniyle milyonlarca kişinin seyahat ettiğini belirten Sural, Trump yönetiminin göç politikalarında da yeni adımlar hazırlığında olduğunu söyledi. Özellikle Green Card sürecine ilişkin yeni uygulamaların gündemde olduğunu belirten Sural, göçmenlere yönelik kısıtlamaların devam edeceğini ifade etti.

“TRUMP, 6 ÜLKENİN İBRAHİM ANLAŞMALARINI İMZALAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Programda Trump’ın dış politika mesajlarını değerlendiren Rona Doğan Sural, “Trump, 6 ülkenin İbrahim Anlaşmalarını imzalaması gerektiğini söyledi” dedi. ABD yönetiminin Orta Doğu’daki normalleşme sürecini genişletmeyi hedeflediğini belirten Sural, bölgedeki diplomatik dengelerin yeniden şekillenmeye çalışıldığını ifade etti.

Ancak bazı ülkelerin anlaşmaya mesafeli yaklaştığını söyleyen Sural, “6 ülkenin İbrahim Anlaşmaları’nı imzalamamaları için gerekçeleri var” ifadelerini kullandı.

“MEMORIAL DAY’DE 45 MİLYON AMERİKALI YOLLARDA”

ABD’de Memorial Day nedeniyle yoğun hareketlilik yaşandığını aktaran Sural, “Dün ABD’de cephelerde hayatını kaybetmiş Amerikan askerlerini anma günüydü” dedi.

Memorial Day tatilinde milyonlarca kişinin seyahate çıktığını belirten Sural, “Memorial Day’de 45 milyon Amerikalı yollarda” ifadelerini kullandı. ABD genelinde havaalanları ve kara yollarında büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.

“TRUMP YÖNETİMİ GÖÇMENLERE YÖNELİK KISITLAMALARA DEVAM EDECEK”

Göçmen politikalarıyla ilgili son gelişmeleri de değerlendiren Sural, Trump yönetiminin Green Card sürecine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını söyledi. Sural, “Trump yönetimi, Green Card sürecine giren kişilerin bu işlemleri ABD içinde değil, kendi ülkelerindeki dış temsilcilikler aracılığıyla yürütmesini istiyor” dedi.

Trump yönetiminin göç politikalarında daha sert bir çizgi izlemeye devam edeceğini belirten Sural, “Trump yönetimi göçmenlere yönelik kısıtlamalara devam edecek” ifadelerini kullandı.

Melis Yaşar
