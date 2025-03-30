TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?
30 Mart 2025 Pazar günü, televizyon ekranlarında izleyicileri zengin bir içerik yelpazesi bekliyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, bugün TRT 1 kanalında hangi programlar ve diziler var? İşte, TRT 1'in güncel yayın akışı listesi ve detaylar…
30 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Peki, bugün TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? İşte, STRT 1'in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı…
TRT 1 YAYIN AKIŞI (30 MART)
TRT 1'in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte TRT 1'in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait yayın akışı:
05:08 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:10 – Avrupalı Müslümanlar
06:45 – Bayram Namazı
07:45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
08:15 – Bayram Sevinci
10:00 – Türk Sineması: Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
11:45 – Enine Boyuna
13:00 – Alişan ile Hayata Gülümse
15:50 – Vefa Sultan
17:30 – Kod Adı Kırlangıç
19:00 – Ana Haber
20:00 – 3'te 3
22:00 – Teşkilat (Tekrar)
00:45 – 3'te 3 (Tekrar)
02:20 – Gönül Dağı
05:00 – Vefa Sultan