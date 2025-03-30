Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

Özgür Özel'den Silivri kapısında sert çıkış: Ölümü göze alırım...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Mart 2025 Pazar günü, televizyon ekranlarında izleyicileri zengin bir içerik yelpazesi bekliyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, bugün TRT 1 kanalında hangi programlar ve diziler var? İşte, TRT 1'in güncel yayın akışı listesi ve detaylar…

30 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Peki, bugün TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? İşte, STRT 1'in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI (30 MART)

TRT 1'in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte TRT 1'in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait yayın akışı:

05:08 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:10 – Avrupalı Müslümanlar

06:45 – Bayram Namazı

07:45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

08:15 – Bayram Sevinci

10:00 – Türk Sineması: Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

11:45 – Enine Boyuna

13:00 – Alişan ile Hayata Gülümse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:50 – Vefa Sultan

17:30 – Kod Adı Kırlangıç

19:00 – Ana Haber

20:00 – 3'te 3

22:00 – Teşkilat (Tekrar)

00:45 – 3'te 3 (Tekrar)

02:20 – Gönül Dağı

05:00 – Vefa Sultan

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.