TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?

30 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Peki, bugün TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? İşte, STRT 1'in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI (30 MART)

TRT 1'in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte TRT 1'in 30 Mart 2025 Pazar gününe ait yayın akışı:

05:08 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:10 – Avrupalı Müslümanlar

06:45 – Bayram Namazı

07:45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

08:15 – Bayram Sevinci

10:00 – Türk Sineması: Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

11:45 – Enine Boyuna

13:00 – Alişan ile Hayata Gülümse

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:50 – Vefa Sultan

17:30 – Kod Adı Kırlangıç

19:00 – Ana Haber

20:00 – 3'te 3

22:00 – Teşkilat (Tekrar)

00:45 – 3'te 3 (Tekrar)

02:20 – Gönül Dağı

05:00 – Vefa Sultan