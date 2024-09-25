Çiftlik Bank'ın kurucusu ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın davasında son durum araştırılıyor. Tosuncuk olayı nedir ve Mehmet Aydın kimdir, suçu ne sorularına yanıt aranıyor. Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? Detaylar haberimizdedir…

TOSUNCUK OLAYI NEDİR?

Sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti. "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da yakalanmıştı. Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık hakimlikçe tutuklanmıştı.

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 Bursa doğumlu olup, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan bir Türk girişimcidir. "Eren Çakar" takma adıyla rap şarkılar çıkaran Aydın, müzik dünyasına bir dönem "Egoman" adıyla adım atmıştır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra, 2016 yılında Çiftlik Bank adlı sanal çiftlik oyununu kurdu. Başlangıçta oyun olarak geliştirilen bu sistem üzerinden kısa sürede 132 binden fazla kişiden 1 milyar TL'den fazla yatırım toplandı. Ancak 2018 yılında şirketin saadet zinciri olduğu ortaya çıkınca, Aydın Uruguay'a kaçtı ve Interpol'ün en çok arananlar listesine alındı. Aynı yıl eşi Sıla Soysal'dan boşandı.

ÇİFTLİK BANK TOSUNCUK'UN SUÇU NE?

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Aydın'ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.