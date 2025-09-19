Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş kaç yaşında, nereli?

Zeynep Mayruk ile ilk çocuklarını kucaklarına alan başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, yeniden magazin ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Hem özel hayatı hem de oyunculuk kariyeriyle sık sık merak edilen isimler arasında yer alan Sarıtaş, baba olmasıyla birlikte bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Sevenleri, Sarıtaş'ın kim olduğunu, kariyer yolculuğunu, eşi Zeynep Mayruk ile ilişkisini ve özel yaşamını da yeniden araştırılmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuş, aslen Sivaslı olan başarılı bir Türk oyuncudur. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir yaşam sürmüştür. Eğitimini Akkant Lisesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk alanına yönelmiş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı gibi topluluklarda sahne deneyimi kazanmıştır.

Sadece tiyatroda değil, müzikte de aktif olmuş; çeşitli müzik gruplarında bateristlik ve gitaristlik yapmıştır. Kariyerinde birçok televizyon dizisi ve sinema filmine imza atan Sarıtaş, özellikle "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Şehzade Cihangir rolüyle dikkatleri üzerine çekmiş, "Güneşin Kızları" dizisinde canlandırdığı Ali Mertoğlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Oyunculuk performansı, "Söz" dizisindeki Yavuz Karasu karakteriyle uluslararası platformlarda da takdir toplamış, 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmiştir. Oyunculuğunun yanı sıra mütevazı kişiliği ve duruşuyla da beğeni kazanan Sarıtaş, son yıllarda Türk televizyonlarının en sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir.

TOLGA SARITAŞ KAÇ YAŞINDA?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Genç yaşına rağmen uzun yıllardır ekran önünde olan Sarıtaş, oyunculuk kariyerine lise yıllarında başlamış ve zamanla büyük projelerde yer alarak yaşının çok ötesinde bir tecrübe kazanmıştır. 34 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar birçok dizi, film ve tiyatro projesinde yer almış ve başarısıyla kendini kanıtlamıştır.

TOLGA SARITAŞ NERELİ?

Doğum yeri İstanbul olan Tolga Sarıtaş, aslen Sivaslıdır. Ailesi Sivas kökenlidir ve Sarıtaş da kökenine her zaman bağlı biri olarak bilinmektedir. İstanbul'da doğup büyümüş olmasına rağmen Anadolu kültürüne olan yakınlığı ve mütevazı kişiliği, onun kökleriyle olan bağını koruduğunu göstermektedir. Bu bağ, hem özel yaşamında hem de sahne üzerindeki rollerinde sık sık hissedilmektedir.

TOLGA SARITAŞ EVLİ Mİ?

Evet, Tolga Sarıtaş 2025 yılında ünlü moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile evlenmiştir. Çiftin uzun süredir devam eden ilişkisi, sade ve şık bir düğünle taçlandırılmıştır. Bu evlilikten bir çocukları olan çift, magazin dünyasının en çok konuşulan ve örnek gösterilen çiftlerinden biri haline gelmiştir. Hem Tolga Sarıtaş'ın hem de Zeynep Mayruk'un yoğun kariyer hayatına rağmen ailelerine öncelik vermeleri, onları sevenler tarafından büyük takdir toplamaktadır.

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir'de doğmuş, moda tasarımcısı ve kendi markasının yaratıcısıdır. Eğitim hayatına Amerika'da Chicago'daki Saint Charles Lisesi'nde başlayıp, 2006 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönerek İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitimine devam etti.

2012 yılında buradan mezun olduktan sonra Londra'daki Central Saint Martins'de altı farklı sertifika programını tamamladı. 2013 yılında kendi markası "Zeynep Mayruk"u kurdu ve haute couture ile hazır giyim koleksiyonlarını hazırlamaya başladı.

İlk koleksiyonunu 2013'te Alaçatı Millfest'te sergileyen Mayruk, 2014'te ise Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da ilk stüdyo defilesini gerçekleştirdi. Moda dünyasında yükselen bir isim olarak tanınmaktadır.