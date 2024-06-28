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Tolga Sarıtaş evlendi mi, kiminle evlendi? Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evlendi mi?

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Oyuncu Tolga Sarıtaş evlendi mi, kiminle evlendi soruları gündeme gelirken uzun bir süredir aşk yaşayan modacı Zeynep Mayruk ile evlendi. Peki, Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruk kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Zeynep Mayruk kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Oyuncu Tolga Sarıtaş evlendi mi, kiminle evlendi sorularına yanıt aranıyor. Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evlendi mi? Detaylar haberimizdedir…

TOLGA SARITAŞ EVLENDİ Mİ?

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Mayruk ile Çeşme Alaçatı'da evlendi.

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK EVLENDİ Mİ?

Çiftin düğün törenine Engin Akyürek, Sarp Akkaya - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Banu Savcı - Timur Savcı, İnci Gündoğdu - Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş gibi ünlü isimler katıldı.

Nikah töreninde Tolga Sarıtaş'ın nikah şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz yaparken Zeynep Mayruk'un da Selin Sarper, Begüm Ertuğrul ve Berçin Mayruk üstlendi. Tolga Sarıtaş düğün gününden herhangi bir paylaşım yapmazken Mayruk da tek kare yayınlayarak "Sen ve ben. 27.06.2024" notunu yazdı.

Tolga Sarıtaş düğünde siyah-beyaz bir damatlık tercih ederken Zeynep Mayruk da dantel straplez model bir gelinlik tercih etti. Düğün boyunca dans eden ikiliden Sarıtaş bir ara eşinin gözlerinin içine bakarak "Senden Daha Güzel" şarkısını söyledi.

Nikah sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden çiftten Zeynep Mayruk "Ben bu zamana kadar sakindim ama Tolga beni evden almaya gelince çok heyecanlandım" dedi. Gelin alma töreninde davul çalarak oynayan Sarıtaş ise "Geleneklerimizi yerine getirdik. Yuva kurmaya karara verdik, sevdiklerimizi de aramızda görünce her şey tadından yenmez oldu. Bugünü hep beraber kutlayacağız. Çok mutluyuz. Hemen balayı yapmayacağız. Zeynep yoğun olduğu için Ayvalık'ta kısa bir tatil yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tolga Sarıtaş evlendi mi, kiminle evlendi? Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evlendi mi?

Tolga Sarıtaş evlendi mi, kiminle evlendi? Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evlendi mi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Tolga Sarıtaş Zeynep Mayruk Ünlüler Gündem Magazin Moda Yaşam Haberler

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