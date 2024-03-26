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Tolga Bulugan kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Merkez Belediye Başkan adayı Tolga Bulugan kaç yaşında, nereli?

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2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zafer Partisi'nin Çankırı- Merkez Belediye Başkan adayı Tolga Bulugan oldu. Peki, Tolga Bulugan kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Merkez Belediye Başkan adayı Tolga Bulugankaç yaşında, nereli?

TOLGA BULUGAN KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi Çankırı- Merkez Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Çankırı 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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