TOKİ taksitleri sabit mi, artıyor mu?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 500 bin sosyal konut projesinde başvurular resmi olarak alınmaya başladı. Başvuru kriterlerini sağlayan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Proje kapsamında, başvuru yapabilmek için hane halkı aylık net gelir sınırı İstanbul'da 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Peki, TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? Sosyal konutlarda aylık ödeme tutarı ne kadar olacak, taksitler sabit mi yoksa dönemsel olarak artış gösterecek mi? İşte merak edilen detaylar…

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ, NASIL ARTIRILIYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sosyal konut projelerinde taksit ödemeleri sabit değildir. Her yıl belirli dönemlerde güncellenen taksit tutarları, memur maaş artış oranı esas alınarak yeniden hesaplanmaktadır.

TOKİ'nin başvuru bilgilendirme formunda yer alan açıklamada, taksitlerin sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacağı, kalan borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin ise Ocak ve Temmuz aylarında, önceki altı aylık memur maaş artış oranı dikkate alınarak artırılacağı belirtilmektedir. İlk artış dönemi ise sözleşme tarihine göre belirlenmektedir.

TAKSİTLER HANGİ DÖNEMLERDE ARTACAK?

Bu açıklamalara göre TOKİ'de taksitler yılda iki kez, yani Ocak ve Temmuz aylarında yeniden düzenlenecek. Artışlar tamamen memur maaş zammına göre belirleneceği için ödemeler sabit kalmayacak, dönemsel olarak değişecektir.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ projelerinde dairelerin metrekare bilgileri ve fiyatları, ilgili ihaleler tamamlandıktan sonra kesinleşiyor. Ödeme dönemi ise hak sahiplerinin sözleşme imzaladığı tarihi takip eden ay başlatılıyor.

Özetle :

Taksit başlangıcı: Sözleşmeden sonraki ay

Artış dönemi: Ocak ve Temmuz

Artış kriteri: 6 aylık memur maaş artış oranı

SOSYAL KONUT PROJESİNDE ÖDEME KOŞULLARI

Yeni açıklanan 500 bin sosyal konut projesinde tüm satışlar, vatandaşa kolaylık sağlaması adına %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkânı ile gerçekleşiyor. İstanbul ve diğer illerdeki taksit tutarları, konutların metrekaresine ve tipine göre değişiklik gösteriyor.

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ?

Hayır. TOKİ taksitleri sabit değildir. Her yıl iki kez, Ocak ve Temmuz dönemlerinde memur maaş zammına göre güncellenmektedir.

TAKSİT ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık memur maaş artış oranı esas alınarak belirlenir.

TAKSİT ÖDEMELERİNE NE ZAMAN BAŞLANIYOR?

Hak sahipleri, sözleşmeler imzalandıktan sonraki ay taksit ödemelerine başlar.

İLK ARTIŞ NE ZAMAN UYGULANACAK?

İlk taksit artışı, sözleşme tarihine göre TOKİ tarafından belirlenir ve genellikle ilk altı aylık dönemin sonunda uygulanır.

ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

1+1, 55 m² konut (İstanbul dışı):

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

2+1, 65 m² konut (İstanbul dışı):

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

2+1, 80 m² konut (İstanbul dışı):

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL