TOKİ başvurusu tahsil edildi ne demek? Başvuru durumu 'Tahsil Edildi' ne anlama geliyor?

TOKİ tahsil edildi ne demek? TOKİ başvurularının sona ermesinin ardından kura çekim aşamasına geçilecek. Peki, E-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru durumu bölümünde tahsil edildi yazısı ne anlama geliyor merak ediyorlar. Peki, TOKİ başvurusu tahsil edildi ne demek? Tahsil edildi ne demek? TOKİ tahsil edildi ne demek? İşte detaylar...

TOKİ TAHSİL EDİLDİ NE DEMEK?

TOKİ başvurunuzu görüntülediğinizde başvuru durumunuzu görüntülediğinizde eğer "tahsil edildi" yazısı çıkıyorsa başvuru ücretinizin yatırıldığı anlamına gelmektedir.

E-DEVLET'TE YOĞUNLUK TEDBİRİ

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. Başvurunun yapılacağı 10 Kasım'da TCKN'nin son rakamı '0' olan, 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da son rakamı '4', 13 Kasım'da son rakamı '6', 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.