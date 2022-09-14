Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ başvurusu internetten yapılır mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru ekranı!

Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Başvuru yapacak vatandaşların akıllarında olan sorulardan birisi ise TOKİ başvurusu internetten yapılır mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru ekranı!

TOKİ BAŞVURUSU İNTERNETTEN YAPILIR MI?

14 Eylül'de başlayan TOKİ Sosyal konut projeleri başvuruları başlıyor. Ekim'in sonuna kadar sürecek olan başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu haline geldi. TOKİ başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamında TOKİ başvuru ekranının linki mevcut. TOKİ'nin resmi internet sitesinde başvuru yöntemleri aşağıdaki gibi belirtildi;

TOKİ ARSA KURASI ŞARTLARI NELER?

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını doldurması gerekir,

Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması başvuru şartları arasındadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu sözleri söyledi; "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."