Haberler

TOKİ başvurusu diğer kategorisi nedir?

TOKİ başvurusu diğer kategorisi nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi için başvuru dönemi 10 Kasım itibarıyla başladı. Projede başvuru yapan kişiler, belirlenen çeşitli kategorilere göre sınıflandırılıyor. Bu gruplar arasında en geniş başvuru kitlesini ise "Diğer Alıcı Adayları" oluşturuyor.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesinde süreç sürerken, birçok kişi "Diğer" kategorisinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Özel olarak tanımlanan kategorilere girmeyen başvuru sahipleri, hangi seçeneği işaretlemeleri gerektiği konusunda bilgi edinmeye çalışıyor.

TOKİ BAŞVURU KATEGORİSİ "DİĞER" NE ANLAMA GELİYOR?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde tanımlanan öncelikli grupların dışında kalan vatandaşlar, başvurularını "Diğer" kategorisi üzerinden gerçekleştiriyor. Bu seçenek, başvuru sahibinin özel bir kategori kapsamına girmediğini ve genel başvuru grubunda değerlendirileceğini ifade ediyor.

TOKİ'DE DİĞER KATEGORİSİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

"Diğer Alıcı Adayları" kategorisine başvurmak isteyen kişilerin bazı temel koşulları karşılaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kişinin kendisi, eşi ya da velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı bir konutunun bulunmaması bu şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca başvuru tarihi baz alındığında, hane halkı net gelirinin İstanbul'da 145 bin TL'yi, diğer tüm illerde ise 127 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

TOKİ DİĞER KATEGORİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ başvurularında "Diğer" kategorisi, özel başvuru gruplarına dahil olmayan vatandaşların değerlendirilmesini sağlıyor. Şehit ailesi, gazi, engelli, emekli veya genç kategorilerinde yer almayan tüm başvuru sahipleri, başvurularını bu genel kategori üzerinden yapabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.