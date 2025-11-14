TOKİ başvurusu diğer kategorisi nedir?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesinde süreç sürerken, birçok kişi "Diğer" kategorisinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Özel olarak tanımlanan kategorilere girmeyen başvuru sahipleri, hangi seçeneği işaretlemeleri gerektiği konusunda bilgi edinmeye çalışıyor.

TOKİ BAŞVURU KATEGORİSİ "DİĞER" NE ANLAMA GELİYOR?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde tanımlanan öncelikli grupların dışında kalan vatandaşlar, başvurularını "Diğer" kategorisi üzerinden gerçekleştiriyor. Bu seçenek, başvuru sahibinin özel bir kategori kapsamına girmediğini ve genel başvuru grubunda değerlendirileceğini ifade ediyor.

TOKİ'DE DİĞER KATEGORİSİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

"Diğer Alıcı Adayları" kategorisine başvurmak isteyen kişilerin bazı temel koşulları karşılaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kişinin kendisi, eşi ya da velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı bir konutunun bulunmaması bu şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca başvuru tarihi baz alındığında, hane halkı net gelirinin İstanbul'da 145 bin TL'yi, diğer tüm illerde ise 127 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

TOKİ DİĞER KATEGORİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ başvurularında "Diğer" kategorisi, özel başvuru gruplarına dahil olmayan vatandaşların değerlendirilmesini sağlıyor. Şehit ailesi, gazi, engelli, emekli veya genç kategorilerinde yer almayan tüm başvuru sahipleri, başvurularını bu genel kategori üzerinden yapabiliyor.