TOKİ başvurusu kredi kartı geçiyor mu?

TOKİ başvurusu kredi kartı geçiyor mu?
Güncelleme:
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası için başvurular açıldı. e-Devlet üzerinden hızlı şekilde başvuru yapılabiliyor. Peki, TOKİ başvurusu kredi kartı geçiyor mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. Ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek. TOKİ başvurusu kredi kartı geçiyor mu?

TOKİ'DEN 500 BİN SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular resmen başladı. Devlet güvencesiyle hayata geçirilecek proje kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla satışa sunulacak. İlk teslimatlar ise Mart 2027 tarihinde yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sürecine ilişkin bilgilendirici bir video da paylaştı.

BAŞVURULAR 81 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞLADI

Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projede başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. Vatandaşların yoğunluk yaşamaması için bu yıl da T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

• 10 Kasım: Kimlik numarası "0" ile bitenler

• 11 Kasım: "2" ile bitenler

• 12 Kasım: "4" ile bitenler

• 13 Kasım: "6" ile bitenler

• 14 Kasım: "8" ile bitenler başvuruda bulunabilecek.

Aşamalı sistem 15 Kasım'da sona erecek ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvuru imkânı açılacak.

TOKİ başvurusu başvuru kredi kartı geçiyor mu?

E-DEVLET VE BANKA ÜZERİNDEN BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular e-Devlet üzerinden ya da Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubeleri üzerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık'ta sona erecek.
BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMİ

Vatandaşlar e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "TOKİ Konut/İşyeri Başvuru" ekranına giderek 500 bin sosyal konut projesi seçeneğini onaylayacak.

Ön başvurunun ardından sistemde talep oluşturulacak ve banka, başvuru sahibinin adına hesap açacak. SMS ile gönderilen hesap numarasına 5.000 TL başvuru ücreti EFT, havale veya ATM üzerinden yatırılacak.

Belirtilen süre içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal edilecek.

BAŞVURU SONUCU NASIL TAKİP EDİLECEK?

Başvuru yapan vatandaşlar, süreci e-Devlet'teki "TOKİ Başvuru Listesi" ekranından kolayca takip edebilecek. Başvuru durumu, değerlendirme süreci ve kura tarihleri bu ekran üzerinden duyurulacak.

