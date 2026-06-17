Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Plateau eyaletinde motosikletli silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.
Irigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Danjuma Dickson Auta, yaptığı açıklamada, Plateau eyaletine bağlı Plateau-Kaduna sınırındaki Kamaru bölgesine gelen motosikletli silahlı çete üyelerinin etrafa ateş açtığını belirtti.
Auta, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Auta, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.