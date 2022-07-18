Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı. TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor ve hangi gün olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ başvuruları nasıl yapılır merak ediliyor. TOKİ başvuruları hangi gün başlıyor, ne zaman? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları ne? Detaylar haberimizdedir…

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ GÜN BAŞLIYOR, NE ZAMAN?

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

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