TOKİ başvuru değerlendirmesi ne kadar sürer, ne zaman sonuçlanır?

TOKİ başvuru değerlendirmesi ne zaman sonuçlanır? 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci kademeli olarak yürütülüyor.

TOKİ BAŞVURU DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR NE DEMEK?

TOKİ "Başvuru durumu değerlendiriliyor" ifadesi, vatandaşın e-Devlet üzerinden yaptığı konut başvurusunun TOKİ sistemine ulaştığını ve inceleme aşamasına geçtiğini gösteriyor. Bu aşamada başvuru bilgileri doğrulanıyor, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol ediliyor. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgileri, gelir durumu ve proje kriterleriyle uyumu sistem tarafından değerlendiriliyor. Başvuru yoğunluğu nedeniyle işlemler sırayla ve il bazında gerçekleştiriliyor.

Değerlendirme süreci tamamlandığında, sistem tarafından onaylanan başvurular bankalara iletiliyor. Bankalar, hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme gönderiyor ve başvuru ücreti için hesap bilgilerini iletiyor. SMS geldikten sonra 5 bin TL'lik başvuru ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor. Ücret zamanında yatırılmazsa başvuru otomatik olarak iptal ediliyor. Vatandaşlar, süreçlerini e-Devlet'te yer alan "TOKİ Başvuru Listesi" ekranı üzerinden takip edebiliyor.

TOKİ BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NE KADAR SÜRER?

Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından yürütülen değerlendirme süreci, başvuru yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Talepler e-Devlet üzerinden sisteme düştükten sonra incelemeye alınıyor ve her ilin kontenjanına göre sıralı olarak değerlendiriliyor. Sürecin aşamalı olarak ilerlemesi bekleniyor, bu nedenle vatandaşların sonuçlar için bir süre beklemesi gerekebiliyor.

Başvuru işlemleri 19 Aralık 2025'te sona ereceği için, değerlendirme sürecinin Aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak tamamlanması planlanıyor. Onaylanan başvurular sonrasında bankalar tarafından hesap açılış bilgileri paylaşılacak ve başvuru ücretleri yatırılacak. Yoğunluk nedeniyle bazı bölgelerde değerlendirme süreci daha uzun sürebiliyor. SMS bilgilendirmeleri genellikle onaydan sonraki 24 saat içinde gönderiliyor, ancak gecikmeler yaşanabiliyor.

TOKİ BAŞVURU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin yaklaşık 10 gün ila 2 ay arasında sürmesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri yapılacak. Resmî açıklamalara göre kura tarihleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında her il için ayrı kura takvimi duyurulacak.

Başvuru sonuçlarının, kura çekimleriyle birlikte açıklanması planlanıyor. Böylece hak sahipleri, isimlerinin kura listelerinde yer alıp almadığını görebilecek. Vatandaşlar kura sonuçlarını TOKİ'nin resmî internet sitesi üzerinden veya e-Devlet'teki "TOKİ Başvuru Listesi" ekranından takip edebilecek. Başvuru ücretini zamanında yatırmayan kişilerin ön başvuruları geçersiz sayılacağı için bu aşamada dikkatli olunması gerekiyor.