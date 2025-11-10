Haberler

TOKİ başvuru değerlendirmesi ne kadar sürer, ne zaman sonuçlanır?

TOKİ başvuru değerlendirmesi ne kadar sürer, ne zaman sonuçlanır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKİ başvuru değerlendiriliyor diyorsa bu ne demek? Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için başvuru süreci başladı. Başvurular e-Devlet ve yetkili bankalar aracılığıyla T.C. kimlik numarasına göre kademeli olarak alınıyor. Vatandaşlar, başvurularını tamamladıktan sonra TOKİ sistemine düşen taleplerin değerlendirme sürecini bekliyor. Peki, TOKİ başvuru değerlendirmesi ne kadar sürer, ne zaman sonuçlanır?

TOKİ başvuru değerlendirmesi ne zaman sonuçlanır? 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci kademeli olarak yürütülüyor.

TOKİ BAŞVURU DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR NE DEMEK?

TOKİ "Başvuru durumu değerlendiriliyor" ifadesi, vatandaşın e-Devlet üzerinden yaptığı konut başvurusunun TOKİ sistemine ulaştığını ve inceleme aşamasına geçtiğini gösteriyor. Bu aşamada başvuru bilgileri doğrulanıyor, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol ediliyor. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgileri, gelir durumu ve proje kriterleriyle uyumu sistem tarafından değerlendiriliyor. Başvuru yoğunluğu nedeniyle işlemler sırayla ve il bazında gerçekleştiriliyor.

Değerlendirme süreci tamamlandığında, sistem tarafından onaylanan başvurular bankalara iletiliyor. Bankalar, hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme gönderiyor ve başvuru ücreti için hesap bilgilerini iletiyor. SMS geldikten sonra 5 bin TL'lik başvuru ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor. Ücret zamanında yatırılmazsa başvuru otomatik olarak iptal ediliyor. Vatandaşlar, süreçlerini e-Devlet'te yer alan "TOKİ Başvuru Listesi" ekranı üzerinden takip edebiliyor.

TOKİ BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NE KADAR SÜRER?

Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından yürütülen değerlendirme süreci, başvuru yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Talepler e-Devlet üzerinden sisteme düştükten sonra incelemeye alınıyor ve her ilin kontenjanına göre sıralı olarak değerlendiriliyor. Sürecin aşamalı olarak ilerlemesi bekleniyor, bu nedenle vatandaşların sonuçlar için bir süre beklemesi gerekebiliyor.

Başvuru işlemleri 19 Aralık 2025'te sona ereceği için, değerlendirme sürecinin Aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak tamamlanması planlanıyor. Onaylanan başvurular sonrasında bankalar tarafından hesap açılış bilgileri paylaşılacak ve başvuru ücretleri yatırılacak. Yoğunluk nedeniyle bazı bölgelerde değerlendirme süreci daha uzun sürebiliyor. SMS bilgilendirmeleri genellikle onaydan sonraki 24 saat içinde gönderiliyor, ancak gecikmeler yaşanabiliyor.

TOKİ BAŞVURU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin yaklaşık 10 gün ila 2 ay arasında sürmesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri yapılacak. Resmî açıklamalara göre kura tarihleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında her il için ayrı kura takvimi duyurulacak.

Başvuru sonuçlarının, kura çekimleriyle birlikte açıklanması planlanıyor. Böylece hak sahipleri, isimlerinin kura listelerinde yer alıp almadığını görebilecek. Vatandaşlar kura sonuçlarını TOKİ'nin resmî internet sitesi üzerinden veya e-Devlet'teki "TOKİ Başvuru Listesi" ekranından takip edebilecek. Başvuru ücretini zamanında yatırmayan kişilerin ön başvuruları geçersiz sayılacağı için bu aşamada dikkatli olunması gerekiyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.