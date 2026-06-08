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Gelinlikte "deneme ücreti" dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL

Gelinlikte 'deneme ücreti' dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL
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Düğün hazırlığı yapan çiftler ile gelinlikçi esnafını uzun süredir karşı karşıya getiren "gelinlik deneme ücreti" tartışmasında ilk resmi adım Bartın'dan geldi. Kentte, gelinlik deneme bedeli artık yasal bir zemine oturtularak resmi fiyat tarifesine eklendi.

  • Bartın Terziler Odası'nın hazırladığı ve TESK'in onayladığı yeni fiyat tarifesinde sıfır gelinlik deneme ücreti azami 2 bin TL olarak belirlendi.
  • Deneme ücreti uygulaması yasal statü kazandı ancak esnaf bu ücreti talep edip etmeme konusunda serbest bırakıldı.
  • Bartın'daki bazı gelinlikçiler, evlenecek çiftlerin borç yükünü artıracağı gerekçesiyle uygulamaya tepki gösterdi.

Bartın Terziler Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından onaylanan yeni fiyat tarifesi, kent içi sektörde bir ilke sahne oldu. 

KABİNE GİRMENİN BEDELİ 2 BİN TL

Yayınlanan yeni listede, mağazalarda uygulanacak "Sıfır Gelinlik Deneme Ücreti" azami 2 bin TL olarak resmi bir kalem şeklinde yer aldı. Kararla birlikte, deneme ücreti uygulaması yasal bir statü kazanmış oldu.

İSTEYEN ALACAK, İSTEMEYEN ALMAYACAK

Alınan bu karar, her gelinlikçinin bu ücreti zorunlu olarak alacağı anlamına gelmiyor. Belirlenen 2 bin TL'lik bedel, esnafın uygulayabileceği en üst sınırı (tavan fiyatı) temsil ediyor. Bartın'daki gelinlikçiler bu ücreti talep edip etmeme konusunda tamamen serbest bırakıldı. Ancak deneme ücreti almayı seçen ve bu resmi sınırı aşan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

ESNAF İKİYE BÖLÜNDÜ

Resmi karara rağmen uygulama, Bartın'daki gelinlikçi esnafı arasında ciddi bir çatlağa yol açtı. Yeni tarifeye sert tepki gösteren bazı işletmeciler, evlenecek çiftlerin zaten büyük bir borç yükü altında olduğunu savundu. Karara karşı çıkan esnaflar, "Bartın küçük yer, biz burada yüz yüze bakıyoruz. Bir de insanlardan 2 bin TL istemek ne demek? Bu karar insanları dükkanlarımızdan soğutur, müşteriyi kaçırırız" diyerek uygulamayı dükkanlarına sokmayacaklarını belirtti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDi:

Kariyida ikinci el alırız bu gidişle

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Gençler borçlanarak asla evlenmeyin evlilik size zulüm kapısı olur birbirinize doyamadan ayrılırsınız en yakınlarınız bile yardım etmez kızgın yağa atılmış mısır gibi patlarsınız ..

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