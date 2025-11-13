Haberler

TOKİ 5000 TL ne zaman yatırılacak?

TOKİ 5000 TL ne zaman yatırılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKİ'nin sosyal konut projelerine yapılan başvurularda, kura sonucunda hak kazanamayan vatandaşların ödediği 5.000 TL'lik başvuru bedeli, herhangi bir kesinti uygulanmadan geri ödeniyor. Bu iade süreci, TOKİ'nin resmi uygulamaları arasında yer alıyor. Peki, söz konusu 5.000 TL başvuru ücretinin geri ödeme tarihi nedir? İşte merak edilen ayrıntılar…

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut girişimi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konut için başvuru süreci başladı. Başvurularda yoğunluk oluşmaması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre kademeli bir sistem kullanılacak. Bu doğrultuda, başvuru döneminin ilk günü olan bugün yalnızca kimlik numarasının sonu "0" ile biten vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. 11 Kasım'da son hanesi "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6" ve 14 Kasım'da "8" olanların başvuruları kabul edilecek. Peki, TOKİ başvuru ücreti hangi tarihte iade edilir? Ücret tutarı nedir ve son ödeme günü ne zamandır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?

TOKİ başvuruları için belirlenen 5.000 TL'lik ücret, sistem tarafından verilen IBAN numarasına EFT, havale veya ATM üzerinden yatırılmalıdır. Ödeme süresi içinde işlem yapılmadığı takdirde başvuru otomatik olarak geçersiz sayılır.

e-Devlet üzerinden yapılan müracaatlarda ise banka tarafından başvuru sahibinin adına oluşturulan hesap bilgileri SMS yoluyla iletilir. Başvurunun tamamlanabilmesi için bu hesaba belirtilen süre içinde 5.000 TL'nin yatırılması gerekir. Ödeme yapılmazsa sistemdeki başvuru iptal edilir.

İADE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru ücretlerinin iade işlemleri, ilgili projenin son kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından başlatılır. Genellikle kura sürecinin bitişini takip eden 5 iş günü ile 1 hafta içinde bankalar üzerinden iade süreçleri devreye alınır.

Bu aşamada TOKİ, ücretin geri ödeneceği kişilere ait listeleri yetkili bankalara (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) ulaştırır ve bankalar da ödemeleri gerçekleştirmeye başlar.

E-DEVLET BAŞVURU AÇIKLAMALARI

e-Devlet ekranında yer alan açıklamaya göre; "Başvur" butonuna tıklamanın ardından işlemi tamamlamak için başvuru bedelinin ödenmesi gerekir. Bu kapsamda Ziraat Bankası tarafından adınıza açılan ve SMS ile bildirilen hesaba 5.000 TL yatırılmalıdır. Ödeme yaparken hesabın doğru kişiye ait olduğundan emin olunması önem taşır.

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için, ödeme yapılan hesaptaki bakiyenin başvuruyu takip eden üçüncü iş gününün mesai bitimine kadar yeterli olması gereklidir. Aksi bir durumda başvuru geçersiz kabul edilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un göbeğinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan öğrenciyi suçladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bakırköy Adliyesi'nde duruşma sonrası kavga çıktı

Adliye çıkışı ortalık karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi iflas bayrağını çekti
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.