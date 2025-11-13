TOKİ 5000 TL ne zaman yatırılacak?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut girişimi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konut için başvuru süreci başladı. Başvurularda yoğunluk oluşmaması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre kademeli bir sistem kullanılacak. Bu doğrultuda, başvuru döneminin ilk günü olan bugün yalnızca kimlik numarasının sonu "0" ile biten vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. 11 Kasım'da son hanesi "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6" ve 14 Kasım'da "8" olanların başvuruları kabul edilecek. Peki, TOKİ başvuru ücreti hangi tarihte iade edilir? Ücret tutarı nedir ve son ödeme günü ne zamandır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?

TOKİ başvuruları için belirlenen 5.000 TL'lik ücret, sistem tarafından verilen IBAN numarasına EFT, havale veya ATM üzerinden yatırılmalıdır. Ödeme süresi içinde işlem yapılmadığı takdirde başvuru otomatik olarak geçersiz sayılır.

e-Devlet üzerinden yapılan müracaatlarda ise banka tarafından başvuru sahibinin adına oluşturulan hesap bilgileri SMS yoluyla iletilir. Başvurunun tamamlanabilmesi için bu hesaba belirtilen süre içinde 5.000 TL'nin yatırılması gerekir. Ödeme yapılmazsa sistemdeki başvuru iptal edilir.

İADE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru ücretlerinin iade işlemleri, ilgili projenin son kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından başlatılır. Genellikle kura sürecinin bitişini takip eden 5 iş günü ile 1 hafta içinde bankalar üzerinden iade süreçleri devreye alınır.

Bu aşamada TOKİ, ücretin geri ödeneceği kişilere ait listeleri yetkili bankalara (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) ulaştırır ve bankalar da ödemeleri gerçekleştirmeye başlar.

E-DEVLET BAŞVURU AÇIKLAMALARI

e-Devlet ekranında yer alan açıklamaya göre; "Başvur" butonuna tıklamanın ardından işlemi tamamlamak için başvuru bedelinin ödenmesi gerekir. Bu kapsamda Ziraat Bankası tarafından adınıza açılan ve SMS ile bildirilen hesaba 5.000 TL yatırılmalıdır. Ödeme yaparken hesabın doğru kişiye ait olduğundan emin olunması önem taşır.

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için, ödeme yapılan hesaptaki bakiyenin başvuruyu takip eden üçüncü iş gününün mesai bitimine kadar yeterli olması gereklidir. Aksi bir durumda başvuru geçersiz kabul edilir.