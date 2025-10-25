TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacak dev bir sosyal konut projesi olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3'ten fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan uygulanacak.

Projenin inşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk kura çekimleri aralık ayında yapılacak. Böylece hak sahipleri, projedeki konutların dağılımını belirleyen ilk aşamaya dahil olacak. TOKİ'nin Türkiye genelinde aynı anda yürütmeyi planladığı bu süreç, 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek. Proje, şehirlerin büyüklüğüne ve nüfus yoğunluğuna göre planlandı.

TOKİ 500 BİN KONUT NE ZAMAN BİTECEK, TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek konutların ilk kura çekimleri aralık ayında yapılacak. Kuraların ardından konut sahipleri belli olduktan sonra, projelerde inşaat süreci hızla başlayacak. TOKİ tarafından yürütülen çalışmaların ilk teslimlerinin Mart 2027'de yapılması planlanıyor. Bu tarihten itibaren konutlar, kademeli olarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Konutlar, depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Dairelerde ebeveyn banyosu, duşa kabin, kiler dolabı gibi detaylar yer alacak. Ayrıca, ısı, ses ve su yalıtımıyla birlikte güvenli yaşam alanları oluşturulacak. Konutların çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otoparklar da bulunacak. Bu sayede, sosyal yaşam alanlarını içeren bir proje hayata geçirilecek.

Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunulacak. Bu kapsamda, uzun vadeli ödeme planıyla vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor. Projenin tamamının 2027 yılı itibarıyla kademeli olarak tamamlanması planlanıyor.