Tokat deprem mi oldu? 23 Mayıs Perşembe Tokat deprem mi oldu?

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi. Tokat deprem mi oldu?23 Mayıs Perşembe Tokat deprem mi oldu?

TOKAT DEPREM Mİ OLDU?

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 17.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Mecitözü ilçesi olan deprem, Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi.

ÇORUM VALİSİ DAĞLI'DAN AÇIKLAMA

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi. İlgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını belirten Dağlı, Çorum halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4,7 OLARAK GEÇTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Amasya'nın Merzifon ilçesi olarak rapor ettiği depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçti.