TOKAT DEPREM HARİTASI 2024! Tokat deprem bölgesi mi? Tokat'ta fay hatları nereden, hangi ilçelerden geçiyor?

Tokat'ta meydana gelen depremler sonrasında " Tokat'ta deprem riski hangi bölgelerde daha yüksek, hangi ilçeler risk altında ve fay hatları nereden geçiyor?" gibi sorular daha da önem kazandı. 2024 Tokat deprem risk haritası ve Tokat deprem bölgesi mi merak ediliyor. Tokat'ta fay hatları nereden, hangi ilçelerden geçiyor? Tokat'ta fay hattı geçiyor mu? Detaylar haberimizdedir…

TOKAT DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Tokat ili, yüksek deprem riski taşıyan bir bölgedir ve birinci derece riskli bölgeler arasında bulunmaktadır.

TOKAT'TA FAY HATLARI NEREDEN GEÇİYOR?

Tokat'ta, Esençayı olarak da bilinen fay hattı, Niksar çayının güneyinden başlayıp Erbaa'nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 kilometrelik bir alanı kapsar. Bu fay hattı, uzmanlar tarafından bölgedeki önemli deprem kaynaklarından biri olarak tanımlanmaktadır.

MTA'nın kaynağına göre, Esençay Merzifon Fayı'nda 1942'de ve Çorum Sulhançayı Fayı üzerinde 1996'da meydana gelen depremler, can ve mal kaybına neden olmuştur. Aynı kaynakta, Esençay Merzifon Fayı'nın Niksar Ovası ile Tekke beldesi arasındaki bölümü ile Yeşilırmak Vadisi ve Merzifon Ovası'ndaki kısımlarının yakın tarihlerde ve son yüzyılda aktif olmadığı, ancak bu bölümlerin yıkıcı bir deprem riski taşıdığı belirtilmektedir.

TOKAT'TA DEPREM RİSKLİ İLÇELER HANGİSİ?

Turhal

Almus

Reşadiye

Başçiftlik

Doğanyurt

Çamiçi

Gökdere

Gökçeli

Karayaka

Erbaa

EVİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Vatandaşlar, yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hatlarının varlığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve şifre gerekmektedir.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU SORGULAMA (LİNK)