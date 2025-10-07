Togg T10X 4More satışa çıktı mı? Togg T10X 4More fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un en güçlü modeli sonunda gün yüzüne çıktı! T10X 4More, dört çeker yapısı ve etkileyici performansıyla elektrikli SUV segmentinde çıtayı yükseltiyor. Peki, Togg T10X 4More satışa çıktı mı? Togg T10X 4More fiyatı ne kadar, özellikleri ve renk seçenekleri neler? Togg T10X 4More modeline dair tüm merak edilen detaylar haberimizde...

TOGG T10X 4MORE SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, merakla beklenen T10X 4More modelini dört çeker olarak satışa sundu. Geçtiğimiz Haziran ayında Gemlik tesislerinde görüntülenen en güçlü T10X 4More, bugün itibarıyla Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden siparişe açıldı. T10X 4More, markanın yüksek performanslı elektrikli SUV segmentindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu model, özellikle dört çeker yapısıyla zorlu arazi koşullarında ve yüksek performans beklentilerinde öne çıkıyor. Togg'un üretim stratejisi ve teknoloji yatırımları, T10X 4More ile Türkiye'de elektrikli araç pazarında çıtayı yükseltiyor.

TOGG T10X 4MORE FİYATI NE KADAR?

T10X 4More Obsidiyen'in anahtar teslim fiyatı 3 milyon 233 bin 640 TL olarak açıklandı. Bu fiyat, aracın sahip olduğu güçlü motor performansı, uzun menzil ve standart donanımlarıyla uyumlu şekilde belirlendi.

Karşılaştırma açısından, Togg'un diğer yüksek performanslı modeli T10F 4More ise 3 milyon 133 bin 640 TL fiyatla satışa sunuluyor. T10F 4More ve T10X 4More, Türkiye'de elektrikli SUV segmentinde fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, sınırlı sayıda üretilecek modellerin kısa sürede tükenebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, ilgilenen kullanıcıların Trumore üzerinden siparişlerini erkenden tamamlaması öneriliyor.

TOGG T10X 4MORE ÖZELLİKLERİ NELER?

T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapılarıyla Togg'un en güçlü modelleri unvanını alıyor. Performans açısından dikkat çeken detaylar şöyle:

T10F 4More: 0'dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede çıkıyor.

T10X 4More Obsidiyen: 0'dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede çıkabiliyor.

Her iki modelde de panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi standart donanım olarak sunuluyor. Ayrıca menzil konusunda T10X 4More Obsidiyen 468 km, T10F 4More ise 523 km ile kullanıcılarına uzun yol deneyimi vadediyor.

Teknoloji ve konfor açısından, Togg'un T10X 4More modeli gelişmiş sürüş asistanları, geniş dijital ekranları ve yüksek enerji verimliliği ile dikkat çekiyor.

TOGG T10X 4MORE RENK SEÇENEKLERİ NELER?

T10X 4More ve T10F 4More, farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

T10X 4More Obsidiyen: Sınırlı üretimle sunulan özel Obsidiyen rengiyle dikkat çekiyor.

T10F 4More: Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Renk seçenekleri, hem estetik hem de kişiselleştirilmiş tercihler açısından kullanıcıya geniş bir yelpaze sağlıyor. Özellikle Togg'un sınırlı sayıda ürettiği modeller, koleksiyon değerini artırarak kullanıcıların ilgisini topluyor.