"TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti" iddiası
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın Show TV Ana Haber'i sunmaması dikkat çekti. Ekranda bugün Hande Bayraktar yer alırken, TMSF yönetiminin Erbaş'ı ekrandan çektiği iddia edildi. Erbaş'ın neden ekranda olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, durumun TMSF yönetimi tarafından alınan bir karar sonucu olduğu öne sürüldü.
- Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı ve TMSF tarafından Habertürk'teki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.
- Show Tv'de ana haber bültenini sunan Pınar Erbaş, yerine Hande Bayraktar'ın sunmasıyla ekrandan çekildiği iddia edildi.
- Mehmet Akif Ersoy'un saç örneklerinde kokain ve metabolitleri bulundu, ancak kan örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersoy, gözaltına alınmasından hemen sonra TMSF'nin yönettiği Habertürk'teki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı.
ANA HABERİ BUGÜN PINAR ERBAŞ SUNMADI
Yine TMSF yönetimindeki Show Tv'de ana haber bültenlerini sunan Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bugün Show Ana Haber'i Erbaş yerine Hande Bayraktar sundu. TMSF yönetiminin Erbaş'ı ekrandan çektiği iddia edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı.Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
ERSOY'UN UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF
Öte yandan test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.
ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN KANINDA ESRAR VE KOKAİNE RASTLANMIŞTI
Ayrıca spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin saçından alınan örneklerde ise 'Esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu. Cebeci'nin kanından alınan örneklerde ise uyuşturucu madde içeren bulgu bulunmadığı öğrenilmişti. Spiker Meltem Acet'in ise test sonuçları negatif çıkmıştı.