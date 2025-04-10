Timur Soykan ve Murat Ağırel neden gözaltına alındı?

Timur Soykan ve Murat Ağırel neden gözaltına alındı sorusunun cevabı merak ediliyor. Gazeteciler hakkında "tehdit" ve "şantaj" suçlamaları yöneltiliyor. Sabah erken saatlerde yapılan operasyonla evlerinde arama yapılan iki gazetecinin dijital ekipmanlarına el konuldu. Gözaltı kararı, kamuoyunda gazetecilik faaliyetlerine yönelik bir baskı olarak da değerlendiriliyor. Peki, Timur Soykan ve Murat Ağırel neden gözaltına alındı?

TİMUR SOYKAN VE MURAT AĞIREL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, sabah saatlerinde evlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan iki gazetecinin dijital ekipmanlarına el konuldu. Gazetecilerin Vatan Emniyet'e götürüldüğünü duyuran avukat Enes Ermaner, "Savcılık bugün ifade vermeye geleceğimizi bilmesine rağmen bugün gözaltı işlemi uyguladı" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA EVLERİNDE ARAMA YAPILIYOR"

Polis ekipleri tarafından her iki gazetecinin de evinde arama yapıldığı Gazeteci Şule Aydın tarafından açıklandı. Gözaltına ilişkin açıklama yapan Şule Aydın, "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter!" ifadelerini kullandı.

TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli Demirköy'de doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde başladığı eğitimini 1998 yılında tamamladı.

Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladığı meslek yaşamını Radikal Gazetesi'nde sürdürdü. Dokuz yıl muhabirlik, üç yıl editörlük yaptıktan sonra Radikal'den ayrılarak kurduğu Postacı Yayınevi'nde edebiyattan politikaya kadar çeşitli kitaplar ve yazılar yayınladı. Ahmet Şık'ın 2014'te basılan kitabı Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda: AKP-Cemaat İttifakı Nasıl Dağıldı? Ve 000 Kitap "Dokunan Yanar" bu yayınevinden çıkmıştır. Aynı zamanda Timur Soykan'ın, Şık'ın taslak halindeyken el konulan İmamın Ordusu kitabının yayıncılığında da katkıları bulunmuştur.

Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştı.

Araştırmacı gazeteci kitaplarının yanı sıra polisiye roman ve öykü de yazan Timur Soykan Türkiye'nin içinde bulunduğu durumları, her şeyden gizli gerçekleşen olayları, sır dolu cinayetleri ve farklı farklı insanların türlü hayatlarını kitaplarında işlemektedir. BirGün'de köşe yazarıdır ve Halk TV programlarına yorumcu olarak katılmaktadır.

Birgün gazetesinde yayımlanan ve aynı gün erişim engeli getirilen Adaletin çarkı rüşvetle döndü başlıklı haberiyle 2024 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülünü kazanmıştır.

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuş Türk gazeteci ve yazardır. İlk ve ortaöğrenimini Ceyhan'da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olmuştur.

2006 yılında "Biz Kaç Kişiyiz?" adlı sivil toplum platformunun İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenen Ağırel, daha sonra Memleket Sevdalıları Derneği'ni kurarak genel başkanlığını yapmıştır. 2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, yargılama sürecinde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından 2019 yılında beraat etmiştir.

2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olan Ağırel, seçilememiştir. Günümüzde Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmakta ve Halk TV'deki çeşitli televizyon programlarına katılmaktadır. Yazılarında ve kitaplarında genellikle Türkiye'deki yolsuzluk iddialarını ele almaktadır.

Murat Ağırel, Dilek Ağırel ile evli olup biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.