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Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti

Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti
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ABD’nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı’nda düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti’den acı haber geldi. 32 yaşındaki Piacenti, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi daha yaralanırken, saldırgan kadın polis tarafından vurularak öldürüldü.

  • Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti, New York Times Meydanı'ndaki bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti.
  • Saldırgan 49 yaşındaki Pamela Cisneros, iki bıçakla önce 68 yaşındaki bir erkeği, ardından Piacenti'yi bıçakladı ve polis tarafından vurularak öldürüldü.
  • Piacenti, bankada 'Business Selection and Conflicts' biriminde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu; diğer yaralının durumu stabil.

ABD’nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı’nda yaşanan bıçaklı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıda ağır yaralanan Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Piacenti’nin ölümü büyük üzüntü yaratırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

TIMES MEYDANI'NDA DEHŞET

Saldırı, pazartesi günü öğleden sonra Times Meydanı'nda, 42. Cadde ile 7. Cadde yakınlarında meydana geldi. Polis ekiplerinin açıklamasına göre 49 yaşındaki Pamela Cisneros, elindeki iki bıçakla önce 68 yaşındaki bir erkeği, ardından Piacenti'yi bıçakladı.

Karın bölgesinden yaralanan Piacenti, olayın ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Erin Piacenti

BANK OF AMERICA'DAN TAZİYE MESAJI

Bank of America, Piacenti'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada genç yöneticinin kaybından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti. Piacenti'nin bankada "Business Selection and Conflicts" biriminde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı bildirildi.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN VURULDU

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, elindeki bıçakları bırakması için kadına uzun süre çağrıda bulundu. Taser müdahalesinin de sonuç vermemesi üzerine bıçaklarla polislere doğru ilerleyen Cisneros, polis memurlarının açtığı ateş sonucu vuruldu. Hastaneye kaldırılan saldırgan burada hayatını kaybetti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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