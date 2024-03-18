Timuçin Elvan kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı Timuçin Elvan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı Timuçin Elvan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Timuçin Elvan kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı Timuçin Elvan nereli? Detaylar haberimizdedir…

TİMUÇİN ELVAN KİMDİR?

Timuçin Elvan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.